Cosa sta succedendo al Real Madrid: il comunicato ufficiale e la versione di Valverde sulla lite con Tchouameni

Valverde come detto ha smentito almeno in parte la ricostruzione sulla lite con Tchouameni, riducendo il tutto a una normale discussione tra compagni in un momento di grande tensione.

"Ho avuto un incidente con un compagno di squadra durante una sessione di allenamento. La stanchezza da competizione e la frustrazione hanno fatto sembrare tutto esagerato. In uno spogliatoio normale, queste cose possono capitare e di solito si risolvono internamente senza diventare di dominio pubblico. Chiaramente, qualcuno qui sta diffondendo pettegolezzi, e con una stagione senza titoli, in cui il Real Madrid è sempre sotto i riflettori, tutto viene ingigantito. Oggi abbiamo avuto un altro disaccordo. Durante la discussione, ho colpito accidentalmente un tavolo, causandomi un piccolo taglio sulla fronte che ha richiesto una visita di routine in ospedale. In nessun momento il mio compagno mi ha colpito, né io ho colpito lui” ha chiarito Valverde in una storia su Instagram.