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AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Lelio Donato

Cosa sta succedendo al Real Madrid: il comunicato ufficiale e la versione di Valverde sulla lite con Tchouameni

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Il Real Madrid ha comunicato l'apertura di un procedimento disciplinare dopo lo scontro tra Valverde e Tchouameni. Il primo, che salterà il Clasico per un trauma cranico, però chiarisce: "Nessun compagno mi ha colpito".

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La stagione del Real Madrid si chiude nel peggiore dei modi. In campo ma soprattutto fuori.

Dopo la prematura eliminazione della Champions League e una Liga ormai definitivamente sfumata, a pochi giorni dal Clasico è esploso il caso Valverde-Tchouameni.

Tanto che il club è stato costretto a diramare un comunicato ufficiali in cui si annuncia l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi i giocatori.

Anche se lo stesso Valverde è poi intervenuto sui social per chiarire come con Tchouameni non siano mai arrivati alle mani, nonostante le voci circolate in tal senso negli ultimi giorni.

  • IL COMUNICATO DEL REAL MADRID SU VALVERDE E TCHOUAMENI

    "Il Real Madrid comunica che, a seguito degli episodi verificatisi questa mattina (giovedì 7 maggio) durante la sessione di allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il club fornirà aggiornamenti sulle decisioni relative a entrambi i procedimenti una volta concluse le rispettive procedure interne" si legge sul sito del club.

    La nota ufficiale si è resa necessaria dopo l'anticipazione di 'Marca' secondo cui i due giocatori avrebbero avuto un duro scontro a Valdebebas, costringendo Valverde a ricorrere alle cure in ospedale per le ferite riportate. Versione in parte smentita dall'uruguaiano.

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  • LA VERSIONE DI VALVERDE

    Valverde come detto ha smentito almeno in parte la ricostruzione sulla lite con Tchouameni, riducendo il tutto a una normale discussione tra compagni in un momento di grande tensione.

    "Ho avuto un incidente con un compagno di squadra durante una sessione di allenamento. La stanchezza da competizione e la frustrazione hanno fatto sembrare tutto esagerato. In uno spogliatoio normale, queste cose possono capitare e di solito si risolvono internamente senza diventare di dominio pubblico. Chiaramente, qualcuno qui sta diffondendo pettegolezzi, e con una stagione senza titoli, in cui il Real Madrid è sempre sotto i riflettori, tutto viene ingigantito. Oggi abbiamo avuto un altro disaccordo. Durante la discussione, ho colpito accidentalmente un tavolo, causandomi un piccolo taglio sulla fronte che ha richiesto una visita di routine in ospedale. In nessun momento il mio compagno mi ha colpito, né io ho colpito lui” ha chiarito Valverde in una storia su Instagram.

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  • LE CONDIZIONI DI VALVERDE DOPO LA LITE

    Allo stesso tempo Valverde sarà costretto a saltare il Clasico di domenica contro il Barcellona in seguito alla lite con Tchouameni:

    Il Real Madrid ha infatti diramato un bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni: "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Fede Valverde è stato diagnosticatoun trauma cranico.

    Valverde si trova a casa in buone condizioni edovrà riposare per 10-14 giorni, come previsto dai protocolli medici per questo tipo di diagnosi".



  • REAL MADRID NEL CAOS

    Di fatto quello che si prepara per la sfida di domenica sera a Barcellona è un Real Madrid sull'orlo di una crisi di nervi collettiva.

    Oltre alla lite Valverde-Tchouameni, infatti, c'è da fare i conti col caso Mbappé che non accenna a rientrare. I tifosi non perdonano al francese la breve vacanza in Sardegna da infortunato insieme alla compagna.

    E così sui social continua a impazzare l'hashtag #Mbappéfuera mentre la petizione online per vedere il numero 10 lontano dal Real Madrid ha ormai raggiunto milioni di firme.

    Se a questo si aggiunge un allenatore di fatto già esonerato e in rotta con gran parte dello spogliatoio in una stagione da zero titoli, ecco che il quadro diventa completo. Il tutto in attesa della rivoluzione estiva che potrebbe portare anche a cessioni eccellenti.

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