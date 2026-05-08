Cosa sta succedendo al Real Madrid: il comunicato ufficiale e la versione di Valverde sulla lite con Tchouameni

La stagione del Real Madrid si chiude nel peggiore dei modi. In campo ma soprattutto fuori.
Dopo la prematura eliminazione della Champions League e una Liga ormai definitivamente sfumata, a pochi giorni dal Clasico è esploso il caso Valverde-Tchouameni.
Tanto che il club è stato costretto a diramare un comunicato ufficiali in cui si annuncia l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi i giocatori.
Anche se lo stesso Valverde è poi intervenuto sui social per chiarire come con Tchouameni non siano mai arrivati alle mani, nonostante le voci circolate in tal senso negli ultimi giorni.