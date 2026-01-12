Pubblicità
Trapani Calcio v Pescara Calcio - serie BGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Cosa sta succedendo a Trapani: rischia l'esclusione dalla Serie C? La situazione e il futuro

Dal basket al calcio, le società di Valerio Antonini travolte da sanzioni e contenziosi: Serie C a rischio e Shark fuori dalla Serie A di pallacanestro.

A Trapani lo sport vive settimane di profonda turbolenza, con le società di Valerio Antonini al centro di provvedimenti disciplinari e giudiziari che stanno cambiando il volto della stagione in corso. 

Dal calcio al basket, le decisioni assunte dagli organi federali stanno producendo effetti immediati e pesanti sulle classifiche e sul futuro dei club, 

Nella giornata di oggi è stata certificata l’esclusione del Trapani Shark della campionato di Serie A di basket.

Ma cosa succede nel calcio alla società guidata da Antonini e già condannata dal Tribunale Federale con 15 punti di penalizzazione in classifica nel Girone C di Serie C?

  • COSA STA SUCCEDENDO A TRAPANI NEL CALCIO

    Nei giorni scorsi, il Trapani è stato nuovamente colpito dal Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto altri sette punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa. 

    La nuova sanzione si somma agli otto punti già comminati a inizio stagione per la vicenda dei crediti d’imposta risultati fasulli, portando il totale a meno quindici. 

    Secondo quanto ricostruito dagli atti federali, le irregolarità riguardano il mancato pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2025 a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo, oltre alle ritenute Irpef, ai contributi Inps e agli incentivi all’esodo relativi alle stesse mensilità, come segnalato dalla Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

  • COSTA STA SUCCEDENDO A TRAPANI NEL BASKET

    Nel basket, invece, la situazione è precipitata fino all’esclusione dal campionato di Serie A del Trapani Shark

    La decisione è stata presa con effetto immediato al termine di una riunione congiunta tra FIP e Lega Basket, che in una nota ufficiale hanno motivato il provvedimento con la “mancanza di uguaglianza competitiva” generata dai comportamenti del club nelle ultime settimane. 

    La federazione ha disposto l’annullamento di tutte le gare giocate, una multa da 600mila euro e lo svincolo di tutti i giocatori. 

    L’esclusione arriva dopo una serie di episodi definiti incompatibili con la regolarità del campionato: la rinuncia alla trasferta di Bologna contro la Virtus, la gara di Champions League contro l’Hapoel Holon interrotta dopo sette minuti e l’uscita dal campo dopo quattro minuti nella partita casalinga contro Trento, eventi che hanno spinto gli organi di vertice a intervenire, richiamando precedenti come quello della Mens Sana Siena del 2019.

  • LE PENALIZZAZIONI AL TRAPANI IN SERIE C

    In Serie C, girone C, l’impatto delle sanzioni è stato immediato sulla classifica. 

    Con quindici punti di penalizzazione complessivi (prima otto, poi sette), il Trapani è scivolato a quota 19 punti, al quartultimo posto insieme a Latina e Foggia, entrando in piena zona playout. 

    Oltre alla penalizzazione sportiva, il club è stato sanzionato con un’ammenda di 6.500 euro, mentre al presidente Valerio Antonini è stata inflitta un’inibizione di quattro mesi e una multa da 1.500 euro.

  • IL TRAPANI RISCHIA L’ESCLUSIONE DALLA SERIE C?

    Il quadro resta aperto e carico di incognite. Il Trapani è atteso domani 13 gennaio davanti al Consiglio di Stato per il ricorso contro i primi otto punti di penalizzazione, mentre il 22 gennaio tornerà davanti al Tribunale Federale Nazionale per le violazioni amministrative legate alla scadenza del 16 dicembre. 

    Sullo sfondo pesano anche le prossime scadenze economiche del 16 febbraio, relative agli stipendi di dicembre e gennaio. 

    Valerio Antonini ha fornito la propria versione dei fatti, sostenendo che le contestazioni su Irpef e Inps deriverebbero da compensazioni di crediti Iva poi rivelatesi fittizie e richiamando un presunto credito Inps di 200mila euro riconosciuto a fine maggio 2025, dichiarazioni che però, nel caso del basket, non hanno convinto la FIP, come dimostra l’esclusione del Trapani Shark dal campionato.

