Cosa sta succedendo a Trapani: rischia l'esclusione dalla Serie C? La situazione e il futuro

Nei giorni scorsi, il Trapani è stato nuovamente colpito dal Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto altri sette punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa.

La nuova sanzione si somma agli otto punti già comminati a inizio stagione per la vicenda dei crediti d’imposta risultati fasulli, portando il totale a meno quindici.

Secondo quanto ricostruito dagli atti federali, le irregolarità riguardano il mancato pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2025 a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo, oltre alle ritenute Irpef, ai contributi Inps e agli incentivi all’esodo relativi alle stesse mensilità, come segnalato dalla Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.