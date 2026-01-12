Cosa sta succedendo a Trapani: rischia l'esclusione dalla Serie C? La situazione e il futuro

A Trapani lo sport vive settimane di profonda turbolenza, con le società di Valerio Antonini al centro di provvedimenti disciplinari e giudiziari che stanno cambiando il volto della stagione in corso.
Dal calcio al basket, le decisioni assunte dagli organi federali stanno producendo effetti immediati e pesanti sulle classifiche e sul futuro dei club,
Nella giornata di oggi è stata certificata l’esclusione del Trapani Shark della campionato di Serie A di basket.
Ma cosa succede nel calcio alla società guidata da Antonini e già condannata dal Tribunale Federale con 15 punti di penalizzazione in classifica nel Girone C di Serie C?