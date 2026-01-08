Pubblicità
Gyokeres Jesus Havertz Arsenal GFXGetty/GOAL

Cosa sta succedendo a Gyokeres all'Arsenal, segna poco e ora rischia il posto: "Deve perdere peso"

Acquistato in estate dallo Sporting per 73 milioni di euro, lo svedese è andato a segno solo in 5 partite fin qui. E c'è chi già inizia a considerarlo un flop in Premier League.

Arsenal-Liverpool si giocherà questa sera nel turno infrasettimanale. Riceverà la massima visibilità sia a livello nazionale che internazionale, e dunque non ci sarà alcun riparo per i giocatori che scenderanno in campo all'Emirates Stadium: tra questi Viktor Gyokeres, il grande acquisto estivo dei Gunners.

Il clamore è stato immenso, a luglio, quando l'Arsenal lo ha preso dallo Sporting per 73 milioni di euro complessivi. Non era un segreto che i londinesi fossero alla ricerca di un nuovo centravanti, e alla fine il club ha deciso di puntare su di lui piuttosto che su Sesko, che in seguito sarebbe passato al Manchester United.

Gyokeres è stato all'altezza delle aspettative fino a questo momento? Non proprio. L'estate in cui tutti i tifosi dell'Arsenal hanno imitato la sua esultanza con la maschera in ogni occasione possibile sembra ormai lontana. La buona notizia per Arteta è che questo non ha influito più di tanto sulla stagione della squadra, in testa sia alla Premier League che alla Champions League.

Ma c'è una crescente sensazione che Gyokeres sia già sacrificabile, sia per le altre opzioni dell'Arsenal in attacco, sia perché il suo prezzo è tutt'altro che proibitivo se il club volesse tornare sul mercato per un altro attaccante. Al giorno d'oggi, le squadre d'élite sono felici di considerare un giocatore da 73 milioni una opzione di riserva.

Gyokeres ha un disperato bisogno di ritrovarsi in Premier League per tenere a bada gli scettici. Magari già a partire da stasera, contro la docile difesa del Liverpool.

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    HA SEGNATO SOLO IN 5 PARTITE

    Lo score realizzativo di Gyokeres con lo Sporting, 97 goal in 102 partite, significava che l'Arsenal, almeno in teoria, non avrebbe avuto problemi a trovare la rete in questa stagione. Ma non è stato così: Gyokeres non ha segnato in 18 delle 23 partite disputate finora con i Gunners. E due dei suoi sette goal sono stati realizzati su rigore. Sorprendentemente, è lui il capocannoniere della squadra sia in Premier League che in tutte le competizioni, anche se questo è dovuto più alla profondità della rosa e alla bravura nei calci piazzati, che distribuiscono il merito a tutta la squadra: 15 giocatori diversi hanno segnato, oltre a quattro autogol.

    Gary Lineker, uno dei migliori attaccanti che l'Inghilterra abbia mai prodotto, ritiene che Gyokeres debba fare di più senza palla per migliorare sia il suo bottino realizzativo che la sua importanza per la squadra, consigliando allo svedese di prendere esempio da Calvert-Lewin del Leeds.

    "L'ho osservato da vicino nelle ultime settimane e penso che sia come la maggior parte degli attaccanti, uno che aspetta di vedere dove va la palla, aspetta che venga crossata e poi attacca lo spazio - ha detto Lineker nel podcast The Rest Is Football - Questo è ciò che fanno i difensori, ma come attaccante devi scommettere su dove pensi che la palla possa andare e andare proprio mentre stanno per crossarla. In questo modo anticipi il difensore. Molte volte la palla non andrà lì, ma non lo vedo farlo molto spesso".

    "Calvert-Lewin - ha proseguito Lineker - ha dato un esempio perfetto di come farlo a Sunderland. Non ha aspettato di vedere dove sarebbe andata la palla. Al momento non vedo Gyokeres farlo molto spesso, i giocatori che segnano molto lo fanno. Haaland, Kane, Lewandowski, loro sanno come fare quel tipo di movimenti in quegli spazi. È una cosa che si può imparare? Ho sempre pensato di sì, perché in realtà è buon senso, è la legge della probabilità".

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    "DEVE DIMAGRIRE"

    Al di là dei numeri, Gyokeres non sembra un tipico giocatore dell'Arsenal. Si potrebbe anche giustificare il suo stile brutale e il suo comportamento cupo e minaccioso se segnasse goal a raffica. Al contrario, invece, sembra solo un po' fuori dal proprio ambiente.

    Il miglior momento della stagione dell'Arsenal, probabilmente, è arrivato quando Gyokeres era infortunato e stava appena tornando in forma, ovvero a novembre: lì i Gunners hanno battuto nettamente il Tottenham e poi hanno fatto a pezzi il Bayern. Certo, si è trattato di poche partite, per cui è impossibile dire se l'assenza dello svedese sia stata fondamentale per questa serie positiva, ma l'apparenza di una presunta correlazione non gioca a suo favore.

    Gyokeres è incredibilmente forte e le varie foto di lui senza maglietta che circolano su Internet dimostrano che è molto muscoloso. Tuttavia questo non si traduce particolarmente bene in campo. Secondo l'ex Arsenal e Fiorentina Stefan Schwarz, potrebbe aver bisogno di perdere un po' di peso per ritrovare la forma migliore.

    "A volte il cane che abbaia più forte non è sempre il più forte -  ha detto Schwarz a Hajper a novembre - Speriamo che inizi a creare e a segnare, che abbia una buona serie positiva, che riceva quella spinta in più e che dimagrisca un po', perché è un giocatore pesante. Penso che questo lo aiuterebbe".

  • Club Brugge KV v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    LA RESURREZIONE DI GABRIEL JESUS

    Per gran parte del 2025/26, la posizione di Gyokeres come numero 9 dell'Arsenal è rimasta relativamente incontrastata. Mikel Merino si è rivelato nuovamente utile come opzione in attacco, ma principalmente come ultima risorsa.

    Ora però c'è una vera e propria competizione per quel posto. Gabriel Jesus è tornato in campo dopo una lesione al legamento crociato anteriore e sembra in forma come non lo era da anni. Il suo splendido goal nel 4-1 all'Aston Villa ha aperto le porte al brasiliano per tornare titolare a scapito di Gyokeres.

    "L'unico aspetto negativo di questa serata per l'Arsenal è che Gyokeres non dovrebbe essere titolare, quando hanno giocatori come questo - ha detto Jamie Carragher a Sky Sports dopo quella gara - Tra un paio di partite, quando Jesus sarà un po' più in forma, dovrebbe essere lui a partire titolare. È migliore di Gyokeres, questo è un dato di fatto".

    "In passato ci si è chiesti se Jesus fosse abbastanza bravo da consentire all'Arsenal di vincere il campionato - ha proseguito l'ex Liverpool - Ma in questo momento è migliore del giocatore che hanno acquistato pensando che avrebbe portato la squadra alla vittoria. Havertz o lui come centravanti sono giocatori migliori di Gyokeres".

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ANCHE HAVERTZ STA PER TORNARE

    Come accennato da Carragher, Kai Havertz è un altro giocatore che punta a sottrarre minuti a Gyokeres. Solitamente un giocatore instancabile, sempre in forma e disponibile, il tedesco è stato tormentato dagli infortuni negli ultimi 12 mesi, ma sta per tornare in campo.

    "È un giocatore che ci manca molto, un giocatore che porta la squadra in una dimensione diversa - ha detto Arteta a dicembre - per cui sono davvero felice di riaverlo presto con noi".

    Alla fine della scorsa stagione, il manager spagnolo aveva rivelato come Havertz avesse approfittato del periodo ai box per apportare drastici cambiamenti al suo fisico: "C'è stata una trasformazione nel suo corpo. Gli ultimi tre anni della sua carriera sono stati così intensi che non ha avuto tempo di farlo e questa è stata un'occasione che ha voluto sfruttare. 

    Lo staff gli ha spiegato come il suo fisico gli offrisse l'opportunità di raggiungere un livello diverso e quali aspetti potesse migliorare, aiutandolo anche mentalmente e rendendolo più efficace come giocatore. Lui ha accettato, ha lavorato sodo, si è impegnato e ora si vede la sua presenza. Penso che abbia superato tutti i record che avevamo registrato in palestra negli ultimi 10 anni. Potenza, accelerazione, massa muscolare, il modo in cui ha aumentato alcune capacità del suo corpo, la sua agilità, è stato incredibile".

    Se Havertz riuscirà finalmente a tornare, a mantenersi in forma e a essere all'altezza delle aspettative create da Arteta, questo sarà un grosso problema per Gyokeres.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    "LO SOSTENIAMO PIENAMENTE"

    Gyokeres non è stato prolifico con la maglia dell'Arsenal, ma c'è chi sostiene che stia comunque dando un contributo importante occupando i difensori avversari con la sua imponente presenza. È un aspetto del suo gioco che è stato sottolineato da Declan Rice, autore di una doppietta nel 3-2 di sabato a Bournemouth, grazie al fatto che il suo attaccante ha tenuto occupati gli avversari.

    Pur non essendo mai stato uno che critica i propri giocatori, anche Arteta ha pubblicamente sostenuto Gyokeres, insistendo sul fatto che ci sono circostanze attenuanti dietro il suo inizio lento.

    "Penso che il livello di attenzione su di lui non sia cambiato da quando ha firmato fino ad oggi - ha detto prima che Gyokeres segnasse all'Everton il mese scorso - È normale. Tutti erano entusiasti di portare qui un numero 9. L'abbiamo fatto, abbiamo portato un giocatore con un incredibile score realizzativo che doveva adattarsi al campionato. Non ha fatto la preparazione precampionato. Le prime settimane sono state difficili perché fisicamente non era al meglio e lui è un giocatore che ha bisogno di questo, come qualsiasi altro giocatore in questo campionato, per poter giocare a questi livelli. Poi ha iniziato a dare il meglio di sé".

    "Penso che abbia avuto un periodo molto positivo - ha proseguito Arteta - poi si è infortunato e ora è tornato. Ma ho visto molte cose positive nelle ultime due partite che ha giocato. Dobbiamo continuare a capirlo un po' meglio in determinate situazioni e lui deve fare lo stesso. Ma è una questione di tempo e noi lo sosteniamo pienamente".

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    LA SFIDA AL LIVERPOOL

    Gyokeres non è riuscito a segnare, ed è stato criticato per una prestazione al di sotto delle aspettative, nella gara persa 1-0 dall'Arsenal contro il Liverpool alla fine di agosto. All'epoca quella sfida sembrava aver confermato il dominio dei Reds in Premier League, ma oggi la situazione è molto diversa.

    L'Arsenal è ora la squadra da battere in tutta Europa e si presenta alla partita di giovedì con 14 punti di vantaggio sul Liverpool. L'unica consolazione ad Anfield è che almeno uno dei due grandi acquisti in attacco si è rivelato un successo.

    IHugo Ekitike ha segnato 10 goal in 25 partite, diventando uno dei beniamini dei tifosi. Nel frattempo, Alexander Isak ha segnato solo 3 goal in 16 partite prima di fratturarsi una gamba contro il Tottenham.

    Con Isak ancora ai box e Ekitike in dubbio per stasera, Gyokeres spera di dimostrare il proprio valore come attaccante d'élite. Il Liverpool sta di nuovo balbettando ed è vulnerabile, soprattutto in difesa. Se un attaccante da 73 milioni di euro non riuscirà ad approfittarne, quando mai potrà farlo?

