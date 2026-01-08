Cosa sta succedendo a Gyokeres all'Arsenal, segna poco e ora rischia il posto: "Deve perdere peso"

Arsenal-Liverpool si giocherà questa sera nel turno infrasettimanale. Riceverà la massima visibilità sia a livello nazionale che internazionale, e dunque non ci sarà alcun riparo per i giocatori che scenderanno in campo all'Emirates Stadium: tra questi Viktor Gyokeres, il grande acquisto estivo dei Gunners.

Il clamore è stato immenso, a luglio, quando l'Arsenal lo ha preso dallo Sporting per 73 milioni di euro complessivi. Non era un segreto che i londinesi fossero alla ricerca di un nuovo centravanti, e alla fine il club ha deciso di puntare su di lui piuttosto che su Sesko, che in seguito sarebbe passato al Manchester United.

Gyokeres è stato all'altezza delle aspettative fino a questo momento? Non proprio. L'estate in cui tutti i tifosi dell'Arsenal hanno imitato la sua esultanza con la maschera in ogni occasione possibile sembra ormai lontana. La buona notizia per Arteta è che questo non ha influito più di tanto sulla stagione della squadra, in testa sia alla Premier League che alla Champions League.

Ma c'è una crescente sensazione che Gyokeres sia già sacrificabile, sia per le altre opzioni dell'Arsenal in attacco, sia perché il suo prezzo è tutt'altro che proibitivo se il club volesse tornare sul mercato per un altro attaccante. Al giorno d'oggi, le squadre d'élite sono felici di considerare un giocatore da 73 milioni una opzione di riserva.

Gyokeres ha un disperato bisogno di ritrovarsi in Premier League per tenere a bada gli scettici. Magari già a partire da stasera, contro la docile difesa del Liverpool.