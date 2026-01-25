Cosa significa l'esultanza di Thuram e dei giocatori della Juventus? Caffè per tutti

I tifosi della Juventus sperano che la Juventus possa segnare il più possibile e vivere serate come quella contro il Napoli per rivedere Thuram e compagni esultare come fatto nel match contro i partenopei. Lo stesso francese ha svelato il siparietto in occasione dell'1-0 firmato da David e che, nel primo tempo, ha aperto una gara chiusa nella ripresa da Yildiz prima e Kostic poi.

Già intuibile dopo la rete, Thuram ha confermato: caffè immaginario versato in quattro tazzine immaginarie nelle mani di Kalulu, Yildiz, McKennie e David e subito bevuto per festeggiare l'1-0.

"Una vittoria di gruppo, si è visto stasera che siamo un gruppo unito, siamo contenti di giocare insieme" ha detto Thuram a fine partita dopo essere stato eletto migliore in campo. L'esultanza è l'emblema di come i giocatori della Juventus siano sulla stessa lunghezza d'onda e dunque pronti a vivere una stagione, seppur con qualche stop come quello di Cagliari, da protagonisti.