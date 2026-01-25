Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Esultanza caffè JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Cosa significa l'esultanza di Thuram e dei giocatori della Juventus? Caffè per tutti

Dopo il momentaneo 1-0 di Juventus-Napoli, Thuram e i suoi compagni della Juventus hanno 'bevuto il caffè' per festeggiare la rete.

Pubblicità

I tifosi della Juventus sperano che la Juventus possa segnare il più possibile e vivere serate come quella contro il Napoli per rivedere Thuram e compagni esultare come fatto nel match contro i partenopei. Lo stesso francese ha svelato il siparietto in occasione dell'1-0 firmato da David e che, nel primo tempo, ha aperto una gara chiusa nella ripresa da Yildiz prima e Kostic poi.

Già intuibile dopo la rete, Thuram ha confermato: caffè immaginario versato in quattro tazzine immaginarie nelle mani di Kalulu, Yildiz, McKennie e David e subito bevuto per festeggiare l'1-0.

"Una vittoria di gruppo, si è visto stasera che siamo un gruppo unito, siamo contenti di giocare insieme" ha detto Thuram a fine partita dopo essere stato eletto migliore in campo. L'esultanza è l'emblema di come i giocatori della Juventus siano sulla stessa lunghezza d'onda e dunque pronti a vivere una stagione, seppur con qualche stop come quello di Cagliari, da protagonisti.

Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0