Cosa serve alla Juventus sul mercato per lottare per lo Scudetto? La Serie A è così difficile per gli attaccanti? Con Hojlund Lukaku è una seconda scelta? Il 3X3 di GOAL

Alessandro De Felice - Il cambio in panchina con l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor ha fatto scattare una scintilla necessaria a questa Juventus, che ha cambiato marcia (8 vittorie in 12 partite tra tutte le competizioni e un solo K.O.) ed è rimasta aggrappata al treno Scudetto nonostante le difficoltà iniziali. Con il mercato alle porte, la squadra aspetta alcuni innesti fondamentali quanto necessari a gennaio.

L’allenatore di Certaldo ha indicato in un regista la priorità per dare geometrie e innalzare il livello della manovra bianconera, ma un play non è l’unica necessità per alzare l’asticella e competere per lo Scudetto. Il nome di Hojbjerg rappresenterebbe un ’usato sicuro’ e una garanzia in termini di esperienza e affidabilità. Un rinforzo imprescindibile per puntare in alto, in un centrocampo che ha bisogno anche di goal: in questo senso, il sogno Tonali e l’ipotesi Frattesi rappresentano due opzioni in grado di aumentare il tasso tecnico e realizzativo della squadra bianconera. Due possibili acquisti che garantirebbero quella percentuale di reti che è mancata nella prima parte dell’anno e che non ha consentito di portare a caaa punti in gare equilibrate come quelle contro la Fiorentina e il Torino.

Un’altra necessità è legata ad un laterale, alla luce della bocciatura di Joao Mario: serve un profilo di corsa e tecnica, in grado di garantire copertura in fase difensiva ma soprattutto di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

A completare il quadro un difensore centrale di esperienza e affidabilità: gli infortuni hanno condizionato il reparto arretrato bianconero finora e l’inserimento di un’ulteriore pedina potrebbe garantire quella tranquillità necessaria e le rotazioni per poter puntare in alto. Per lo Scudetto questa Juventus ha bisogno di quattro colpi nel mercato di gennaio.