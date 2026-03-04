Goal.com
Calhanoglu Caqueret Como InterGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa serve all'Inter e al Como per andare in finale di Coppa Italia: tutte le combinazioni della gara di ritorno

Como e Inter hanno mantenuto tutto in equilibrio dopo i primi 90 minuti, pareggiando 0-0 al Sinigaglia: cosa serve alla squadra di Fabregas e a quella di Chivu per passare.

La gara d'andata, a dispetto del bel gioco del Como e del potenziale offensivo dell'Inter, è stata piuttosto soporifera: la squadra di Fabregas e quella di Chivu si sono annullate in uno 0-0 senza sale e decisamente poco divertente.

Il pareggio del Sinigaglia nella semifinale d'andata di Coppa Italia lascia così tutto aperto in vista del ritorno, che si giocherà alla fine di aprile: data e orario verranno comunicati ufficialmente solo in un secondo momento.

Cosa serve dunque all'Inter per approdare alla finale di Roma e cosa serve invece al Como? Tutte le combinazioni dopo il pari senza reti della prima partita.

  • COSA SERVE ALL'INTER PER PASSARE

    • Vincere al 90'
    • Pareggiare al 90' con qualsiasi risultato e vincere ai supplementari
    • Pareggiare al 90' con qualsiasi risultato, pareggiare ai supplementari e vincere ai rigori

    L'Inter giocherà in casa la seconda partita e passerà il turno con una semplice vittoria, con qualsiasi risultato. Ma non solo: i nerazzurri andranno avanti anche pareggiando al 90' con qualsiasi risultato e poi imponendosi ai tempi supplementari oppure ai calci di rigore.

  • COSA SERVE AL COMO PER PASSARE

    • Vincere al 90'
    • Pareggiare al 90' con qualsiasi risultato e vincere ai supplementari
    • Pareggiare al 90' con qualsiasi risultato, pareggiare ai supplementari e vincere ai rigori

    Discorso identico per quanto riguarda il Como: anche la formazione di Fabregas potrà approdare alla finalissima in diversi modi, ovvero vincendo al 90' ma anche pareggiando al 90' con qualsiasi risultato, con successiva vittoria o ai tempi supplementari oppure ai calci di rigore.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Nelle semifinali di Coppa Italia i goal in trasferta non valgono doppio. Così come non valgono doppio ormai da diverse stagioni nelle coppe europee, dunque in Champions League ma anche in Europa League e in Conference League.

    Per questo al Como, dopo lo 0-0 casalingo, non sarà sufficiente un nuovo pareggio con reti a San Siro per passare automaticamente: la finale non sarebbe dunque garantita in caso di 1-1, di 2-2, di 3-3 e via dicendo.

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    In questo caso, in caso cioè di pareggio con reti nella partita di ritorno in programma a San Siro, Inter e Como si giocheranno la qualificazione ai tempi supplementari: l'appendice è infatti prevista nelle semifinali di Coppa Italia, così come nella finalissima, a differenza dei turni precedenti.

    Nel caso nemmeno i supplementari sbroglino la matassa, la qualificazione in palio tra le due squadre verrà decisa dall'ultimissima istanza rappresentata dai calci di rigore.

