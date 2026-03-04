Cosa serve all'Inter e al Como per andare in finale di Coppa Italia: tutte le combinazioni della gara di ritorno

La gara d'andata, a dispetto del bel gioco del Como e del potenziale offensivo dell'Inter, è stata piuttosto soporifera: la squadra di Fabregas e quella di Chivu si sono annullate in uno 0-0 senza sale e decisamente poco divertente.

Il pareggio del Sinigaglia nella semifinale d'andata di Coppa Italia lascia così tutto aperto in vista del ritorno, che si giocherà alla fine di aprile: data e orario verranno comunicati ufficialmente solo in un secondo momento.

Cosa serve dunque all'Inter per approdare alla finale di Roma e cosa serve invece al Como? Tutte le combinazioni dopo il pari senza reti della prima partita.