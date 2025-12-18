Pubblicità
Pubblicità
ACF Fiorentina v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Cosa serve alla Fiorentina per andare agli ottavi di Conference League ed evitare gli spareggi: col Losanna basta il pareggio?

La Fiorentina, con l'acqua alla gola in campionato, si rituffa in Conference League e gioca l'ultima partita della Fase Campionato a Losanna: obiettivo ottavi di finale diretti.

Pubblicità

Forse è un impiccio che non ci voleva, forse un'opportunità per ritrovare fiducia. Sta di fatto che la Fiorentina torna in campo questa sera in Conference League, tentando di dimenticare in casa del Losanna le amarezze del campionato.

In Svizzera si gioca per la sesta e ultima giornata della Fase Campionato: il regolamento della Conference League è infatti diverso da quello di Champions ed Europa League, in quanto prevede appunto 6 giornate nel girone e non 8 come le altre due competizioni europee.

La Fiorentina si presenta all'appuntamento col Losanna fuori dagli ottavi di finale: se la Fase Campionato si fosse conclusa dopo la gara vinta contro la Dinamo Kiev, gli uomini di Paolo Vanoli sarebbero stati costretti a iniziare la fase a eliminazione diretta con gli spareggi.

  • CHI VA AGLI OTTAVI E CHI AGLI SPAREGGI

    Il regolamento della Conference League per quanto riguarda l'accesso alla fase a eliminazione diretta è identico a quello di Champions League ed Europa League: agli ottavi di finale approdano le prime 8, mentre le formazioni classificate dalla nona alla sedicesima posizione dovranno passare per gli spareggi e quelle dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate.

    La Fiorentina, come già accennato, in questo momento sarebbe fuori dagli ottavi e qualificata per il playoff, ovvero gli spareggi: in classifica è undicesima, con gli stessi punti di Crystal Palace e AEK Larnaca (che hanno una differenza reti migliore) e di Celje e AZ (che hanno una differenza reti peggiore).

    • Pubblicità

  • LA CLASSIFICA DELLA CONFERENCE LEAGUE

    Questa è la classifica del girone di Conference League a 90 minuti dal termine:

    1. Strasburgo 13 punti (diff. reti +4)
    2. Shakhtar Donetsk 12 punti (diff. reti +5)
    3. Rakow 11 punti (diff. reti +6)
    4. AEK Atene 10 punti (diff. reti +6)
    5. Samsunspor 10 punti (diff. reti +6)
    6. Sparta Praga 10 punti (diff. reti +4)
    7. Rayo Vallecano 10 punti (diff. reti +3)
    8. Mainz 10 punti (diff. reti +2)
    9. Crystal Palace 9 punti (diff. reti +5)
    10. AEK Larnaca 9 punti (diff. reti +5)
    11. Fiorentina 9 punti (diff. reti +4)
    12. Celje 9 punti (diff. reti +3)
    13. AZ 9 punti (diff. reti 0)
    14. Rijeka 8 punti (diff. reti +3)
    15. Omonia Nicosia 8 punti (diff. reti +2)
    16. Losanna 8 punti (diff. reti +2)
    17. Noah 8 punti (diff. reti +1)
    18. Jagiellonia 8 punti (diff. reti +1)
    19. Drita 8punti (diff. reti -1)
    20. Lech Poznan 7 punti (diff. reti +3)
    21. Skendija 7 punti (diff. reti 0)
    22. Sigma Olomouc 7 punti (diff. reti -1)
    23. Universitatea Craiova 7 punti (diff. reti -1)
    24. Lincoln Red Imps 7 punti (diff. reti -5)
    25. KuPS 6 punti (diff. reti +1)
    26. Zrinjski 6 punti (diff. reti -2)
    27. Breidablik 5 punti (diff. reti -3)
    28. Dinamo Kiev 3 punti (diff. reti -2)
    29. Hacken 3 punti (diff. reti -2)
    30. Legia Varsavia 3 punti (diff. reti -3)
    31. Slovan Bratislava 3 punti (diff. reti -5)
    32. Hamrun Spartans 3 punti (diff. reti -5)
    33. Aberdeen 2 punti (diff. reti -8)
    34. Shelbourne 1 punti (diff. reti -7)
    35. Shamrock Rovers 1 punti (diff. reti -8)
    36. Rapid Vienna 0 punti  (diff. reti -11)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SERVE ALLA FIORENTINA PER ANDARE AGLI OTTAVI

    Le combinazioni, come si può notare dalla conformazione di una classifica con tantissime squadre in pochissimi punti, sono praticamente infinite. Ragion per cui è impossibile pretendere che la Fiorentina guardi agli altri campi e alle altre partite della serata, le quali si giocheranno tutte in contemporanea.

    Considerato come la squadra di Vanoli sia fuori dai primi 8 posti, e dunque dagli ottavi diretti, la vittoria in casa del Losanna diventa un imperativo. In questo modo i viola si porterebbero a quota 12 e sarebbero praticamente certi di superare almeno tre squadre.

    La differenza reti della Fiorentina, primo criterio in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, è peraltro buona, anche se in linea con quella delle concorrenti: +4.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • BASTA IL PAREGGIO?

    Non basterà invece un pareggio alla Fiorentina per evitare gli spareggi: ciò è dovuto ancora una volta alla classifica cortissima e al numero di squadre che navigano attorno alla posizione di classifica dei viola, poco sopra o poco sotto se non con gli stessi punti.

    Pareggiando in casa del Losanna, i gigliati chiuderebbero la Fase Campionato con 10 punti e sarebbero praticamente certi di rimanere fuori dalle prime 8 posizioni: per entrarvi dovrebbero sperare nella sconfitta di una tra Mainz, Rayo Vallecano e Sparta Praga ma anche in un incredibile serie di risultati sfavorevoli per le formazioni che la attorniano in classifica, come il Crystal Palace o l'AZ, scenario ai limiti dell'assurdo.

    A maggior ragione la Fiorentina non entrerà - e questo è matematico - direttamente agli ottavi in caso di sconfitta, scenario che paradossalmente le farebbe rischiare di non far parte neppure delle squadre che giocheranno gli spareggi: arrivare dal 17° posto in giù è difficilissimo ma non impossibile, potendosi anche qui verificare con una serie incredibile di risultati sfavorevoli ai viola.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0