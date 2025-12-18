Cosa serve alla Fiorentina per andare agli ottavi di Conference League ed evitare gli spareggi: col Losanna basta il pareggio?

Forse è un impiccio che non ci voleva, forse un'opportunità per ritrovare fiducia. Sta di fatto che la Fiorentina torna in campo questa sera in Conference League, tentando di dimenticare in casa del Losanna le amarezze del campionato.
In Svizzera si gioca per la sesta e ultima giornata della Fase Campionato: il regolamento della Conference League è infatti diverso da quello di Champions ed Europa League, in quanto prevede appunto 6 giornate nel girone e non 8 come le altre due competizioni europee.
La Fiorentina si presenta all'appuntamento col Losanna fuori dagli ottavi di finale: se la Fase Campionato si fosse conclusa dopo la gara vinta contro la Dinamo Kiev, gli uomini di Paolo Vanoli sarebbero stati costretti a iniziare la fase a eliminazione diretta con gli spareggi.