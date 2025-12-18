Cosa serve alla Fiorentina per andare agli ottavi di Conference League ed evitare gli spareggi: col Losanna basta il pareggio?

Non basterà invece un pareggio alla Fiorentina per evitare gli spareggi: ciò è dovuto ancora una volta alla classifica cortissima e al numero di squadre che navigano attorno alla posizione di classifica dei viola, poco sopra o poco sotto se non con gli stessi punti.

Pareggiando in casa del Losanna, i gigliati chiuderebbero la Fase Campionato con 10 punti e sarebbero praticamente certi di rimanere fuori dalle prime 8 posizioni: per entrarvi dovrebbero sperare nella sconfitta di una tra Mainz, Rayo Vallecano e Sparta Praga ma anche in un incredibile serie di risultati sfavorevoli per le formazioni che la attorniano in classifica, come il Crystal Palace o l'AZ, scenario ai limiti dell'assurdo.

A maggior ragione la Fiorentina non entrerà - e questo è matematico - direttamente agli ottavi in caso di sconfitta, scenario che paradossalmente le farebbe rischiare di non far parte neppure delle squadre che giocheranno gli spareggi: arrivare dal 17° posto in giù è difficilissimo ma non impossibile, potendosi anche qui verificare con una serie incredibile di risultati sfavorevoli ai viola.