1-0 per la Roma nell'andata dei quarti di Europa League, ora Milan e giallorossi si giocheranno il passaggio in semifinale all'Olimpico.

All'Olimpico di Roma, la verità. Dopo il risultato maturato a San Siro nell'andata dei quarti di Europa League contro il Milan, giallorossi e rossoneri giocheranno nella Capitale per decretare chi giocherà le semifinali del torneo 2023/2024.

Primo round alla Roma, che ha battuto il Milan a San Siro con il goal di Mancini.

Un risultato importante per i giallorossi, che rende il team di De Rossi favorito per il passaggio in semifinale.