Cosa serve alla Lazio per qualificarsi alla finale di Coppa Italia 2024: parità di goal, supplementari o rigori? Reti in trasferta e regolamento

Sconfitta per 2-0 nella semifinale d'andata, ora la Lazio di Tudor proverà a ribaltare il risultato di Coppa Italia ospitando la Juventus.

A pochi giorni dalla vittoria in campionato ad opera di Marusic, la Lazio cade a Torino nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Stavolta è stata la Juventus a lasciare il campo con soddisfazione in attesa dell'incontro del 23 aprile previsto all'Olimpico.

La Lazio di Tudor ripartirà dalla sconfitta per 2-0 firmata Vlahovic e Chiesa, riusciti a ritrovare il goal in un match fondamentale per l'intera annata della Juventus.

Biancocelesti al bivio dopo il k.o in casa della Juventus: per giocare la finalissima in casa servirà rimontare lo svantaggio del primo atto di Coppa Italia.