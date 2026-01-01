Cosa serve alla Juventus sul mercato di gennaio: dal centrocampista al vice Yildiz, gli obiettivi bianconeri

Infine eccoci all'attacco dove tutto ruota ovviamente intorno ad un solo nome: Kenan Yildiz.

Il numero 10 è insostituibile nella Juventus di Spalletti anche perché, di fatto, non ha una vera e propria alternativa di ruolo.

In caso di necessità sul centrosinistra potrebbe defilarsi Openda ma il belga si sente più a suo agio giocando da prima o al massimo da seconda punta.

Ecco perché la Juventus sta valutando l'acquisto di un esterno che possa concedere un po' di riposo a Yildiz. E l'ultima idea porta al clamoroso ritorno di Federico Chiesa.

Non è però escluso neppure che Spalletti chieda alla società l'acquisto di un altro 9 dato che fini qui Openda e soprattutto David non hanno mai convinto del tutto.

Difficile, in ogni caso, che a gennaio possa arrivare Lorenzo Lucca. Il Napoli infatti non vuole rinforzare una diretta concorrente.