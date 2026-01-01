Pubblicità
Pubblicità
Spalletti gfxGOAL
Lelio Donato

Cosa serve alla Juventus sul mercato di gennaio: dal centrocampista al vice Yildiz, gli obiettivi bianconeri

Tante le voci di mercato intorno alla Juventus, da Frattesi a Chiesa: ma cosa serve davvero alla squadra di Luciano Spalletti a gennaio? La priorità è il centrocampo.

Pubblicità

Il mercato di gennaio non è ancora ufficialmente aperto eppure le voci intorno alla Juventus sono già tantissime.


I nomi accostati ai bianconeri in questi giorni si sprecano: gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli di Guido Rodriguez e Federico Chiesa. Per il secondo, peraltro, si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Ma cosa c'è di vero in queste voci? Cosa cerca sul mercato di gennaio la Juventus? E soprattutto cosa serve per cercare di competere con Inter, Milan, Napoli e Roma per lo Scudetto?

  • Koopmeiners JuventusGetty Images

    LE CONDIZIONI DI BREMER E IL RUOLO DI KOOPMEINERS

    Partiamo dalla difesa dove, secondo alcuni, alla Juventus servirebbe un tassello considerate le condizioni di Gleison Bremer.

    Il difensore brasiliano ha già saltato parecchie partite anche in questa stagione causa seconda operazione allo stesso ginocchio, stavolta per la lesione del menisco.

    Bremer però è ormai rientrato e la speranza è che non debba più fermarsi. In ogni caso le alternative lì dietro non mancano.

    Kelly in assenza del brasiliano se l'è cavata molto bene come centrale, Gatti e Rugani dovrebbero tornare a disposizione entro gennaio.

    E poi c'è Koopmeiners. Già l'olandese sembra ormai offrire maggiori garanzie in difesa piuttosto che da centrocampo in avanti. Senza dimenticare l'opzione Cabal.

    Numericamente, insomma, la Juventus in difesa sembra al momento piuttosto coperta. A differenza di altri reparti.

    • Pubblicità

  • UN VERO REGISTA PER SPALLETTI

    La vera e forse unica priorità della Juventus sul mercato di gennaio riguarda il centrocampo ed in particolare il ruolo di regista.

    Le squadre di Luciano Spalletti, d'altronde, hanno sempre girato intorno ad un faro che illuminava il gioco: Pizarro alla Roma, Brozovic all'Inter, Lobotka al Napoli.

    Quel giocatore nella Juventus di oggi non c'è. Spalletti finora ha così puntato su Locatelli, un po' per scelta e un po' per necessità, ma il capitano bianconero non ha le caratteristiche che richiede il tecnico.

    Da qui nascono le voci sull'interesse per Guido Rodriguez, esperto centrocampista che ha vinto un Mondiale e due Coppe d'America con l'Argentina. 

    Rodriguez certo sta giocando pochissimo al West Ham e non rappresenta certo una prima scelta, ma potrebbe tappare un buco per sei mesi in attesa del grande colpo estivo. Il sogno? Uno solo, Sandro Tonali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • frattesi interGetty Images

    LA JUVE CERCA GOAL A CENTROCAMPO

    Uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus in queste settimane è quello di Davide Frattesi.

    L'idea di uno scambio con Khephren Thuram è naufragata presto perché il francese per i bianconeri è assolutamente incedibile. E trovare una quadra nelle trattative tra Juventus e Inter non è storicamente mai facile.

    Frattesi però spinge per andare a giocare e con Spalletti ha già fatto benissimo in Nazionale, dove l'attuale tecnico bianconero lo utilizzava spesso da incursore alle spalle delle punte.

    L'arrivo dell'ex Sassuolo garantirebbe al centrocampo della Juventus proprio quello che attualmente più manca, ovvero gli inserimenti nell'area avversaria e qualche goal.

    McKennie a parte, infatti, gli altri centrocampisti bianconeri non hanno fin qui dato un grande apporto in tal senso.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL VICE YILDIZ E IL REBUS NUMERO 9

    Infine eccoci all'attacco dove tutto ruota ovviamente intorno ad un solo nome: Kenan Yildiz.

    Il numero 10 è insostituibile nella Juventus di Spalletti anche perché, di fatto, non ha una vera e propria alternativa di ruolo.

    In caso di necessità sul centrosinistra potrebbe defilarsi Openda ma il belga si sente più a suo agio giocando da prima o al massimo da seconda punta.

    Ecco perché la Juventus sta valutando l'acquisto di un esterno che possa concedere un po' di riposo a Yildiz. E l'ultima idea porta al clamoroso ritorno di Federico Chiesa.

    Non è però escluso neppure che Spalletti chieda alla società l'acquisto di un altro 9 dato che fini qui Openda e soprattutto David non hanno mai convinto del tutto.

    Difficile, in ogni caso, che a gennaio possa arrivare Lorenzo Lucca. Il Napoli infatti non vuole rinforzare una diretta concorrente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lecce crest
Lecce
LEC
0