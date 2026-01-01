Cosa serve alla Juventus sul mercato di gennaio: dal centrocampista al vice Yildiz, gli obiettivi bianconeri

Il mercato di gennaio non è ancora ufficialmente aperto eppure le voci intorno alla Juventus sono già tantissime.
I nomi accostati ai bianconeri in questi giorni si sprecano: gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli di Guido Rodriguez e Federico Chiesa. Per il secondo, peraltro, si tratterebbe di un clamoroso ritorno.
Ma cosa c'è di vero in queste voci? Cosa cerca sul mercato di gennaio la Juventus? E soprattutto cosa serve per cercare di competere con Inter, Milan, Napoli e Roma per lo Scudetto?