Cosa serve alla Juventus per qualificarsi alla finale di Coppa Italia 2024: parità di goal, supplementari o rigori? Reti in trasferta e regolamento

Vittoria bianconera nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: a Roma, contro la Lazio, si deciderà quale squadra giocherà la finale.

Chiesa e Vlahovic hanno fatto esultare lo Stadium di Torino, portando la Juventus ad un importante vantaggio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lazio k.o 2-0 e ora costretta a inseguire la collega bianconera nel secondo atto.

Dopo la sconfitta in campionato firmata Marusic, la Juventus ha risposto presente in casa, riuscendo a trovare la rete per due volte nella ripresa, prima con Chiesa e dunque con Vlahovic.

Ora, però, ci sarà la sfida di ritorno all'Olimpico per determinare quale delle due squadre giocherà l'ultimo atto del torneo.