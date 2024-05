Cosa serve al Bari per salvarsi ai Playout in Serie B: quale risultato al ritorno con la Ternana

Tutte le combinazioni in vista della gara di ritorno dei playout di Serie B 2023/2024: i risultati a disposizione del Bari per la salvezza.

Bari e Ternana si giocano tutto nei prossimi 90 minuti, gli ultimi della stagione.

Dopo il pari al San Nicola dei pugliesi grazie alla reti di Marco Nasti e Gaston Pereiro nell’andata dei playout, le due squadre si affrontano nuovamente a distanza di una settimana per decretare la squadra che retrocede in Serie C insieme a Feralpisalò, Lecco e Ascoli.

La Ternana ha chiuso la regular season al sedicesimo posto, due lunghezze avanti al Bari, grazie al successo nell’ultimo turno sulla FeralpiSalò.

Proprio in virtù della classifica finale, le 'Fere' hanno un vantaggio da sfruttare nel doppio confronto con il Bari, ma dovranno ribaltare il risultato del San Nicola.

Ma quali sono le combinazioni per il Bari di Federico Giampaolo in vista della gara di ritorno dei playout?