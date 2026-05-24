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MonzaGenoaGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Cosa serve a Monza e Catanzaro per andare in Serie A e cosa succede con lo 0-2, 1-3 o 2-4

Serie B
Catanzaro vs Monza
Catanzaro
Monza

La finale d'andata dei playoff di Serie B, giocata al Ceravolo, ha visto il Monza imporsi per 2-0 sul Catanzaro: cosa serve ora alla squadra di Aquilani e a quella di Bianco per la promozione in Serie A.

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La finale d'andata dei playoff di Serie B si è conclusa. E ha visto il Monza imporsi per 2-0 in casa del Catanzaro grazie alle reti segnate nel finale da Hernani e Caso.

Il match di ritorno tra la formazione di Alberto Aquilani e quella di Paolo Bianco si disputerà venerdì 29 maggio, sempre a partire dalle 20, ma allo U-Power Stadium di Monza. E decreterà la terza formazione promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone.

Cosa servirà al Monza e cosa servirà al Catanzaro per andare in A? Le combinazioni di risultati e il regolamento dei playoff di Serie B.

  • COSA SERVE AL CATANZARO

    Per conquistare la promozione nella massima serie, il Catanzaro dovrà vincere con almeno tere reti di scarto in casa del Monza. A Iemmello e compagni, insomma, non basterà un semplice 2-0 o 3-1 per andare in A.

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  • COSA SERVE AL MONZA

    Il Monza, oltre a vincere anche la gara di ritorno, potrà invece accontentarsi di un pareggio per far compagnia a Venezia e Frosinone e tornare in Serie A dopo un'assenza di una sola stagione.

    Non solo: alla squadra brianzola andrà bene anche una sconfitta purché sia con almeno due reti di scarto: dunque 0-1, 1-2, 2-3 eccetera. Con questi risultati volerebbe nella massima serie.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    I tempi supplementari non sono previsti al termine della finale playoff di Serie B, così come non sono previsti i calci di rigore: in caso di parità di punteggio complessiva dopo i 180 minuti, ad andare in Serie A sarà il Monza.

    Il motivo è che i brianzoli hanno chiuso il campionato in una posizione migliore rispetto a quella del Catanzaro, venendo così favoriti dal regolamento dei playoff.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Allo stesso modo, i goal segnati in trasferta nelle due partite non valgono doppio: anche questo è previsto dal regolamento dei playoff di Serie B.

    Se ad esempio la gara di ritorno dovesse terminare 3-1 a favore del Catanzaro, dunque, ad accedere in Serie A sarebbe comunque il Monza grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai calabresi, a cui poco servirebbe quel goal in più segnato fuori casa.

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