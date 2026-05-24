Cosa serve a Monza e Catanzaro per andare in Serie A e cosa succede con lo 0-2, 1-3 o 2-4

La finale d'andata dei playoff di Serie B si è conclusa. E ha visto il Monza imporsi per 2-0 in casa del Catanzaro grazie alle reti segnate nel finale da Hernani e Caso.

Il match di ritorno tra la formazione di Alberto Aquilani e quella di Paolo Bianco si disputerà venerdì 29 maggio, sempre a partire dalle 20, ma allo U-Power Stadium di Monza. E decreterà la terza formazione promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone.

Cosa servirà al Monza e cosa servirà al Catanzaro per andare in A? Le combinazioni di risultati e il regolamento dei playoff di Serie B.