Cosa serve a Inter, Milan e Napoli sul mercato per vincere lo Scudetto? Il 3X3 di GOAL

Lelio Donato - Il Milan sta tenendo il passo di Inter e Napoli, vero, ma è innegabile che i rossoneri non siano ancora al livello delle rivali nella corsa al tricolore. L'obiettivo della società all'inizio della stagione d'altronde era tornare in Champions League ma l'appetito vien mangiando. E di fame il Milan di Allegri ne ha ancora parecchia.

Di certo l'acquisto di Fullkrug aggiunge peso e centimetri all'attacco ma difficilmente basterà per colmare il gap. Anche perché gli intoppi sono sempre dietro l'angolo, leggasi alla voce infortuni che in questo inizio di stagione non hanno risparmiato i rossoneri.

La sensazione è che soprattutto in difesa serva qualcosa. Gabbia fin qui aveva fatto benissimo ma De Winter, arrivato in estate per sostituire Thiaw, appare ancora un po' acerbo per certi livelli. Allegri avrebbe forse voluto il ritorno di Thiago Silva. Di certo gradirebbe un profilo di maggiore esperienza anche lì dietro. Non a caso Modric e Rabiot in mezzo al campo sono praticamente intoccabili. Joe Gomez? Kim? Gatti? Uno di questi tre sarebbe sicuramente gradito.

Se poi dal mercato arrivasse anche un vice Saelemaekers ecco che lo Scudetto per il Milan diventerebbe un obiettivo concreto. E nel caso in cui Nkunku accettasse la corte dalla Turchia servirebbe qualcos'altro anche in attacco. Ritocchi, comunque, perché la base c'è ed è solida soprattutto grazie al vero top player rossonero: Massimiliano Allegri.