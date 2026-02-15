Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Comolli Spalletti Inter JuventusX
Lelio Donato

Cosa rischiano Comolli e Chiellini per le proteste contro La Penna: il regolamento e le possibili squalifiche dopo Inter-Juventus

I due dirigenti della Juventus hanno affrontato l'arbitro La Penna tra primo e secondo tempo nel tunnel di San Siro. Ma cosa rischiano Comolli e Chiellini per le proteste?

Pubblicità

Inter-Juventus rischia di avere un pesante strascico per i dirigenti bianconeri.

Comolli e Chiellini, infatti, si sono scagliati verbalmente contro l'arbitro La Penna nel tunnel di San Siro tra primo e secondo tempo.

Le veementi proteste potrebbero ora portare alla squalifica di entrambi. A rischiare di più tra i due sarebbe Damien Comolli.

  • LA RABBIA DI COMOLLI E CHIELLINI CONTRO LA PENNA

    L'amministratore delegato bianconero ha urlato qualcosa in francese contro La Penna, avvicinandosi minaccioso all'arbitro prima di essere trattenuto da Luciano Spalletti.

    Chiellini invece è rimasto distante da La Penna ma ha alzato parecchio il tono delle voce.

    Nelle immagini che circolano sui social si vede l'ex capitano della Juventus urlare più volte: "Non esiste! Non esiste!".

    • Pubblicità

  • COSA RISCHIANO COMOLLI E CHIELLINI

    Difficile che quanto accaduto nel tunnel non sia stato riportato nel referto di La Penna.

    In quel caso scatterebbe immediato il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Comolli e Chiellini.

    Ma cosa dice il regolamento in questo caso? Cosa rischiano i dirigenti della Juventus?

    L'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva prevede:

    a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro".

    Per quanto riguarda in particolare i dirigenti l'articolo 35 invece recita che "è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico".

    La sensazione è che Chiellini possa cavarsela con poco, mentre Damien Comolli rischia almeno due mesi di squalifica.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SPALLETTI RISCHIA LA SQUALIFICA?

    Sembra invece salvo il tecnico bianconero Luciano Spalletti.

    L'allenatore della Juventus era nel tunnel insieme ai dirigenti e ha affrontato La Penna, ma senza utilizzare espressioni ingiuriose.

    Spalletti ha accusato l'arbitro di aver "falsato la partita" a causa dell'espulsione di Kalulu.

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0