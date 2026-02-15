Cosa rischiano Comolli e Chiellini per le proteste contro La Penna: il regolamento e le possibili squalifiche dopo Inter-Juventus

Difficile che quanto accaduto nel tunnel non sia stato riportato nel referto di La Penna.

In quel caso scatterebbe immediato il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Comolli e Chiellini.

Ma cosa dice il regolamento in questo caso? Cosa rischiano i dirigenti della Juventus?

L'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva prevede:

a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro".

Per quanto riguarda in particolare i dirigenti l'articolo 35 invece recita che "è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico".

La sensazione è che Chiellini possa cavarsela con poco, mentre Damien Comolli rischia almeno due mesi di squalifica.