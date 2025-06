Cosa può portare l'arrivo di Modric al Milan: esperienza, mentalità vincente, nuovo entusiasmo

Il croato è vicino a vestire la maglia rossonera, ma non per svernare: nell'ultima stagione solo Valverde ha giocato più partite di lui.

Prima Igli Tare come nuovo direttore sportivo, poi Massimiliano Allegri in panchina, ora Luka Modric. Che a differenza degli altri due non lavora già per il Milan, ma che ha chances più che concrete di farlo.

L'ex centrocampista del Real Madrid, svincolato dopo la conclusione del contratto con i Blancos, è a un passo dal vestire la maglia dei rossoneri. Un anno di contratto più opzione per un secondo: questo gli ha proposto nelle ultime ore la dirigenza, trovando porte più che aperte.

Modric si rimetterebbe così in gioco dopo gli anni vincenti di Madrid, dopo i trionfi, le Champions League. Lo farebbe in un altro club storico del panorama europeo, nonostante il suo momento recente non sia nemmeno paragonabile con quello del Real.

Cosa può portare Modric al Milan? Cosa darebbe il quasi quarantenne croato ai rossoneri, a caccia del rilancio dopo una stagione che li ha visti chiudere all'ottavo posto e fuori da ogni competizione europea?