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US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Cosa manca per Grosso alla Fiorentina: i nodi da scogliere e i possibili tempi

Serie A
Fiorentina

Fabio Grosso, salvo sorprese, sarà il prossimo allenatore della Fiorentina: cosa manca per la firma che lo legherà al club viola.

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Messa alle spalle una delle stagioni più complicate della sua storia recente, la Fiorentina è pronta a ripartire da un ciclo quasi totalmente nuovo.

La compagine gigliata, dopo essere stata costretta a lottare faticosamente per la salvezza, nel prossimo campionato dovrà tornare a recitare un ruolo di buona protagonista e quindi a lottare per quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Salvo sorprese, a guidarla in panchina sarà Fabio Grosso.

Il tecnico, dopo le ottime annate al Sassuolo, dovrebbe presto iniziare la sua avventura in riva all'Arno, ma cosa manca per gli annunci ufficiali?

  • Vanoli Fiorentina InterGetty Images

    NON ESERCITATA L'OPZIONE PER VANOLI

    La Fiorentina vantava un'opzione a proprio favore che le avrebbe garantito la possibilità di rinnovare il contratto di Paolo Vanoli, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 giugno.

    Il tecnico, che ha ereditato lo scorso novembre da Stefano Pioli una squadra ultima in campionato con appena quattro punti totalizzati in dieci giornate e che poi, con il suo lavoro, ha contribuito in maniera decisiva all'ottenimento della salvezza, non avrebbe ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, ma a questo punto è destinato a non vedere prolungata la sua avventura in viola.


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  • GROSSO IL PRESCELTO

    Nel corso delle ultime settimane sono stati diversi gli allenatori accostati alla Fiorentina, ma alla fine la scelta dovrebbe essere definitivamente ricaduta su Fabio Grosso, allenatore che tra l'altro Fabio Paratici conosce benissimo dai tempi della Juventus.

    Secondo quanto riportato dal 'Corriere Fiorentino', l'intesa tra le parti è già stata trovata, ma restano alcuni nodi da sciogliere per arrivare all'effettiva firma sul contra

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  • ACF Fiorentina v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    I NODI DA SCIOGLIERE

    Fabio Grosso deve ancora liberarsi dal Sassuolo, ma il vero nodo potrebbe essere un altro.

    Come spiegato infatti dal 'Corriere Fiorentino', il tecnico vorrebbe portare con sé a Firenze non solo i membri dello staff tecnico che lo seguono abitualmente, ma anche alcuni collaboratori che sono legati al Sassuolo.

    Per questo motivo il club neroverde vorrebbe vedersi riconosciuto un indennizzo per liberare tutte le figure richieste.

  • I POSSIBILI TEMPI

    Nonostante questo ostacolo, la strada che conduce Fabio Grosso verso la panchina della Fiorentina dovrebbe comunque essere in discesa.

    Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', entro la giornata di lunedì potrebbe diventare ufficiale la rescissione con il Sassuolo.

    La Fiorentina, dal canto suo, comunicherà la sua decisione definitiva a Paolo Vanoli solo una volta che Grosso avrà apposto la firma sul nuovo contratto.

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