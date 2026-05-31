Cosa manca per Grosso alla Fiorentina: i nodi da scogliere e i possibili tempi

La Fiorentina vantava un'opzione a proprio favore che le avrebbe garantito la possibilità di rinnovare il contratto di Paolo Vanoli, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 giugno.

Il tecnico, che ha ereditato lo scorso novembre da Stefano Pioli una squadra ultima in campionato con appena quattro punti totalizzati in dieci giornate e che poi, con il suo lavoro, ha contribuito in maniera decisiva all'ottenimento della salvezza, non avrebbe ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, ma a questo punto è destinato a non vedere prolungata la sua avventura in viola.



