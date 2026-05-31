Cosa manca per Grosso alla Fiorentina: i nodi da scogliere e i possibili tempi

Messa alle spalle una delle stagioni più complicate della sua storia recente, la Fiorentina è pronta a ripartire da un ciclo quasi totalmente nuovo.
La compagine gigliata, dopo essere stata costretta a lottare faticosamente per la salvezza, nel prossimo campionato dovrà tornare a recitare un ruolo di buona protagonista e quindi a lottare per quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.
Salvo sorprese, a guidarla in panchina sarà Fabio Grosso.
Il tecnico, dopo le ottime annate al Sassuolo, dovrebbe presto iniziare la sua avventura in riva all'Arno, ma cosa manca per gli annunci ufficiali?