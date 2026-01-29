Cosa ha detto Monaco-Juventus, le risposte per Spalletti dalle prove di Koopmeiners e Openda in Champions League

La Juventus si è qualificata ai playoff di Champions League come testa di serie nonostante uno scialbo pareggio contro il Monaco all'ultima giornata.
Spalletti d'altronde, con un calendario congestionato, ha optato per un robusto turnover schierando cinque giocatori diversi rispetto alla partita vinta domenica contro il Napoli.
Il tecnico bianconero probabilmente si aspettava risposte soprattutto da un paio di loro, ovvero Teun Koopmeiners e Lois Openda.
E le risposte sono arrivate, abbastanza chiare. Anche se forse non sono esattamente quelle in cui Spalletti sperava.