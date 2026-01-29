Cosa ha detto Monaco-Juventus, le risposte per Spalletti dalle prove di Koopmeiners e Openda in Champions League

Occasione sprecata anche per Lois Openda.

Il belga è tornato a giocare titolare dopo un mese esatto per concedere un po' di riposo a Jonathan David.

Nonostante si sia spesso generosamente proposto in profondità però Openda non è mai riuscito a rendersi pericoloso, tanto che la Juventus ha concluso la partita senza mai concludere in porta.

La sensazione, insomma, è che al momento non ci siano troppi dubbi in attacco per Spalletti: il titolare è David. Sempre che negli ultimi giorni di mercato non arrivi qualcos'altro.