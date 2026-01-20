Cosa fare con De Bruyne al fantacalcio: quando torna, svincolarlo o aspettare il rientro dall'infortunio

Il grave infortunio di Kevin De Bruyne a fine ottobre, nella gara contro l'Inter, è stato un momento di svolta in negativo nella stagione del Napoli. Uno stop che però ha impattato anche nel mondo del fantacalcio considerando l'importanza del belga anche da quel punto di vista.
Cosa fare quindi con il classe 1991? Proprio in questi giorni sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di De Bruyne e sui tempi di recupero dell'ex City.
Ecco quando potrà davvero tornare in campo De Bruyne e gli scenari su come gestirlo al fantacalcio.