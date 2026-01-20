Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Andrea Ajello

Cosa fare con De Bruyne al fantacalcio: quando torna, svincolarlo o aspettare il rientro dall'infortunio

Kevin De Bruyne rimarrà fuori per infortunio ancora per un po': quante partite salterà ecome comportarsi se si ha il belga al fantacalcio.

Pubblicità

Il grave infortunio di Kevin De Bruyne a fine ottobre, nella gara contro l'Inter, è stato un momento di svolta in negativo nella stagione del Napoli. Uno stop che però ha impattato anche nel mondo del fantacalcio considerando l'importanza del belga anche da quel punto di vista.  

Cosa fare quindi con il classe 1991? Proprio in questi giorni sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di De Bruyne e sui tempi di recupero dell'ex City. 

Ecco quando potrà davvero tornare in campo De Bruyne e gli scenari su come gestirlo al fantacalcio. 

  • INFORTUNIO DE BRUYNE: LE PAROLE DEL MEDICO

    Il medico del Napoli, Raffaele Canonino, è stato intervistato da Radio CrC sulla situazione degli infortunati e anche quindi su De Bruyne: "La prognosi prevista era per fine febbraio, inizio marzo per il ritorno al gioco in squadra, poi le dinamiche spettano all'allenatore. Fermo per quattro mesi, bisognerà capire come procede". 

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA DE BRUYNE

    De Bruyne quindi deve rimanere fuori ancora per un po' di tempo prima di poter rientrare a disposizione di Conte. I tempi "tecnici" prevedono che il suo recupero sia tra fine febbraio e inizio marzo. 

    La prima gara in calendario da questo punto di vista sarebbe Verona-Napoli, in programma il primo marzo. Non è però assolutamente detto che effettivamente De Bruyne sarà presente tra i convocati perché potrebbe volerci un po' più tempo prima di essere in grado di scendere in campo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE PARTITE SALTA ANCORA DE BRUYNE

    Il belga ha già saltato oltre metà delle partite di campionato disputate; out da 13 gare in Serie A. Un numero destinato a salire ancora. 

    Sicuramente De Bruyne starà fuori anche contro Juventus, Fiorentina, Roma, Genoa, e Atalanta. Nel migliore dei casi quindi l'ex Manchester City sarà assente per altri cinque match.

    Prima che possa tornare ad avere un minutaggio di un certo tipo e essere titolare però serviranno più gare. 

  • COSA FARE CON DE BRUYNE AL FANTACALCIO

    De Bruyne è stato uno dei giocatori più pagati in estate al fantacalcio, visto il livello del giocatore e la possibilità di calciare punizioni e rigori. Il suo infortunio è stato quindi molto pesante per chi lo ha preso. E adesso, cosa fare con lui, svincolarlo o aspettare che torni dall'infortunio?

    Dipende prima di tutto dalle regole, quanto lo avete pagato all'asta e quanto quindi ricavereste dal suo svincolo. 

    Per chi ha bisogno di fare cambiamenti nell'asta di riparazione, a centrocampo ma non solo, svincolare De Bruyne può essere utile. In caso contrario, tenerlo in squadra nella speranza che, soprattutto da aprile in poi, quando sarà completamente recuperato, possa portare dei bonus nella parte finale del campionato può avere senso. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
0