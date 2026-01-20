Cosa fare con De Bruyne al fantacalcio: quando torna, svincolarlo o aspettare il rientro dall'infortunio

De Bruyne è stato uno dei giocatori più pagati in estate al fantacalcio, visto il livello del giocatore e la possibilità di calciare punizioni e rigori. Il suo infortunio è stato quindi molto pesante per chi lo ha preso. E adesso, cosa fare con lui, svincolarlo o aspettare che torni dall'infortunio?

Dipende prima di tutto dalle regole, quanto lo avete pagato all'asta e quanto quindi ricavereste dal suo svincolo.

Per chi ha bisogno di fare cambiamenti nell'asta di riparazione, a centrocampo ma non solo, svincolare De Bruyne può essere utile. In caso contrario, tenerlo in squadra nella speranza che, soprattutto da aprile in poi, quando sarà completamente recuperato, possa portare dei bonus nella parte finale del campionato può avere senso.