Cos'è successo tra Pisacane e Di Francesco: "Rapporto complicato". I due si ritrovano in Cagliari-Lecce

Le scintille della convivenza a Cagliari, in ogni caso, sono storia passata. Lo stesso Pisacane si è sentito nuovamente chiedere del rapporto con Di Francesco e ha tenuto bassissimi i toni:

"Che effetto mi fa? Mi fa l’effetto come con tutti gli altri. Affronto un allenatore esperto e che al netto di quel che c’è stato, che è acqua passata e abbiamo chiarito, mi piace l’idea di affrontare un tecnico che allena da anni in Serie A e che mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico".

Tutto sommato simile la risposta che Pisacane aveva dato prima dell'andata, ammettendo comunque che più di qualcosa con Di Francesco non aveva funzionato:

"Abbiamo avuto un rapporto complicato qui a Cagliari, non ci siamo trovati, ma fa parte del gioco. Proprio di recente abbiamo parlato, ci siamo chiariti: per me il passato è passato, quel capitolo è chiuso".

Il nuovo capitolo si chiama Cagliari-Lecce. I sardi vogliono ipotecare la salvezza, i pugliesi sono stati raggiunti dalla Fiorentina al terzultimo posto e non possono più sbagliare. E Pisacane vs Di Francesco? Una stretta di mano, poi sguardo verso il campo: l'aspetto più importante di tutti.