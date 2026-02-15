Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pisacane Di FrancescoGetty Images
Stefano Silvestri

Cos'è successo tra Pisacane e Di Francesco: "Rapporto complicato". I due si ritrovano in Cagliari-Lecce

Già uno di fronte all'altro nella gara d'andata del Via del Mare, Fabio Pisacane ed Eusebio Di Francesco non hanno legato a Cagliari. Il tecnico dei sardi: "Acqua passata, abbiamo chiarito".

Pubblicità

Non si può dire che tra loro sgorghi una particolare amicizia. Stima professionale reciproca, forse. Ma null'altro. Specialmente ora che Fabio Pisacane ed Eusebio Di Francesco fanno lo stesso mestiere, e cioè allenare in Serie A.

Uno è l'allenatore del Cagliari, l'altro del Lecce. Il che significa che i due si ritroveranno faccia a faccia lunedì sera, alla Unipol Domus, nel posticipo finale della venticinquesima giornata di Serie A.

Dove sta la particolarità? Nel fatto che Pisacane e Di Francesco hanno vissuto sotto lo stesso tetto per un periodo di tempo, seppur breve: proprio a Cagliari, qualche annetto fa. E no, la convivenza non è stata così pacifica.

  • COS'È SUCCESSO A CAGLIARI

    Tutto inizia nell'agosto del 2020, quando Di Francesco viene ingaggiato dal Cagliari al posto di Walter Zenga. In rosa trova proprio Pisacane, che dei sardi è una bandiera. Ma Fabio ha 34 anni ed è considerato in là con l'età dal nuovo allenatore, che decide di puntare su altri elementi.

    Pisacane gioca poco, dalla seconda alla sesta giornata del torneo 2020/21 colleziona cinque panchine di fila, non è una prima e neppure una seconda scelta. Il rapporto con Di Francesco si incrina. Le esclusioni proseguono e solo una volta il difensore rimane in campo dal primo all'ultimo minuto: contro la Juventus a novembre di quell'anno. Fino a gennaio saranno appena cinque le presenze complessive in Serie A: pochissime.

    L'addio a gennaio, soffertissimo, diventa quasi inevitabile. Pisacane si trasferisce in Serie B proprio al Lecce, sfiorando il ritorno in Serie A. Mentre Di Francesco viene esonerato un mesetto più tardi dal Cagliari. Alla fine, in pratica, nessuno ha vinto e tutti hanno perso.

    • Pubblicità
  • US Lecce v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    IL PRIMO SCONTRO DIRETTO

    Pisacane ha iniziato da poco ad allenare a livello di prima squadra: il Cagliari lo ha promosso dalla Primavera durante l'estate scorsa, scegliendo lui al posto di Davide Nicola. E dunque, inevitabilmente, la gara d'andata ha rappresentato la prima sfida in panchina a Di Francesco.

    Al Via del Mare, lo scorso 19 settembre, si è imposto il Cagliari in rimonta: 2-1 il risultato finale a favore dei rossoblù, subito puniti da Tiago Gabriel ma capaci di ribaltare la situazione grazie a una doppietta di Andrea Belotti, oggi out.

    Di Francesco, in pratica, andrà a caccia di una rivincita. Quella rivincita che Pisacane si è già preso qualche mese fa dopo i fatti di Cagliari.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BOTTA E RISPOSTA DELL'ANDATA

    Proprio prima della gara d'andata era andato in scena una sorta di botta e risposta in conferenza stampa tra Pisacane e Di Francesco. Senza mai alzare i toni, questo no, ma facendo ancora una volta intendere la natura del rapporto tra i due personaggi.

    L'allenatore del Cagliari, in quell'occasione, aveva parlato di "finale" presentando quello che potenzialmente era da considerarsi uno scontro diretto tra due formazioni che si sarebbero dovute guadagnare la salvezza. Ma Di Francesco non si era mostrato per nulla d'accordo.

    "Se lo devo dire per caricare l'ambiente vi dico che è una finale, ma per me non lo è ancora. È una gara importante, si, ma non consideriamola una finale".

  • "ACQUA PASSATA"

    Le scintille della convivenza a Cagliari, in ogni caso, sono storia passata. Lo stesso Pisacane si è sentito nuovamente chiedere del rapporto con Di Francesco e ha tenuto bassissimi i toni:

    "Che effetto mi fa? Mi fa l’effetto come con tutti gli altri. Affronto un allenatore esperto e che al netto di quel che c’è stato, che è acqua passata e abbiamo chiarito, mi piace l’idea di affrontare un tecnico che allena da anni in Serie A e che mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico".

    Tutto sommato simile la risposta che Pisacane aveva dato prima dell'andata, ammettendo comunque che più di qualcosa con Di Francesco non aveva funzionato:

    "Abbiamo avuto un rapporto complicato qui a Cagliari, non ci siamo trovati, ma fa parte del gioco. Proprio di recente abbiamo parlato, ci siamo chiariti: per me il passato è passato, quel capitolo è chiuso".

    Il nuovo capitolo si chiama Cagliari-Lecce. I sardi vogliono ipotecare la salvezza, i pugliesi sono stati raggiunti dalla Fiorentina al terzultimo posto e non possono più sbagliare. E Pisacane vs Di Francesco? Una stretta di mano, poi sguardo verso il campo: l'aspetto più importante di tutti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lecce crest
Lecce
LEC
0