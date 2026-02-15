Cos'è successo tra Pisacane e Di Francesco: "Rapporto complicato". I due si ritrovano in Cagliari-Lecce

Non si può dire che tra loro sgorghi una particolare amicizia. Stima professionale reciproca, forse. Ma null'altro. Specialmente ora che Fabio Pisacane ed Eusebio Di Francesco fanno lo stesso mestiere, e cioè allenare in Serie A.
Uno è l'allenatore del Cagliari, l'altro del Lecce. Il che significa che i due si ritroveranno faccia a faccia lunedì sera, alla Unipol Domus, nel posticipo finale della venticinquesima giornata di Serie A.
Dove sta la particolarità? Nel fatto che Pisacane e Di Francesco hanno vissuto sotto lo stesso tetto per un periodo di tempo, seppur breve: proprio a Cagliari, qualche annetto fa. E no, la convivenza non è stata così pacifica.