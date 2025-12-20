Cos'è successo all'aeroporto di Napoli-Capodichino con i 130 tifosi rientrati da Riad: "Fermi come clandestini", "Sequestro di persona"

I 130 tifosi sono stati invitati dalla Lega a Riad tramite un charter privato. Charter su cui i sostenitori, milanisti e interisti e che dunque non assisteranno allo stadio alla finale tra il Napoli e il Bologna, sono stati imbarcati questa mattina alle 5 per fare rientro in Italia.

Il problema è che i passeggeri in questione sono state fatte salire senza carte d'imbarco, che secondo Sportitalia non sono mai state emesse e consegnate. Nemmeno i bagagli sono stati controllati.

Il volo in questione avrebbe dovuto fare scalo a Napoli, all'aeroporto di Capodichino, e poi ripartire verso Malpensa. Ma lì si è verificato un inghippo legato appunto ai problemi nella documentazione dei passeggeri: le autorità italiane non hanno autorizzato il volo verso Malpensa, bloccando di fatto il charter per diverse ore.

Il ritardo ha fatto sì che il personale di bordo del charter superasse il numero massimo di ore continuative di lavoro, rendendo necessario fermarsi per la pausa di 11 ore prevista dalla legge, con conseguente disagio dei passeggeri costretti a tornare - a proprie spese - nelle rispettive città con altri mezzi: dai treni ai pullman, passando per aerei di linea.