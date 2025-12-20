Cos'è successo all'aeroporto di Napoli-Capodichino con i 130 tifosi rientrati da Riad: "Fermi come clandestini", "Sequestro di persona"

Il Napoli ha battuto il Milan 2-0, il Bologna ha replicato 24 ore più tardi superando l'Inter ai calci di rigore. E dunque saranno la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano, lunedì sera, a giocare la finale della Supercoppa Italiana.
Se in campo tutto è stato abbastanza normale, polemiche per il comportamento di Massimiliano Allegri a parte, fuori dal terreno di gioco si sta parlando da qualche ora di un episodio accaduto all'aeroporto di Capodichino, Napoli, con protagonisti involontari diversi tifosi rientrati da Riad.
I tifosi in questione sono 130 e sono stati invitati dalla Lega per assistere alle due semifinali. Ma al ritorno dall'Arabia Saudita sono andati incontro a un'odissea che ha costretto la Lega Calcio Serie A a prendere ufficialmente posizione.