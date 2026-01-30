Goal.com
Krishan Davis

Cos'è Ici C'est Paris "La Maison", il nuovo polo del PSG a Londra che mescola calcio, cultura e moda

Campo a parte, il PSG sta espandendo il proprio brand anche dal punto di vista culturale: a Londra nasce una location di 4 piani dove vivere un'esperienza sportiva, ricreativa e contemporanea.

Il Paris Saint-Germain ha vissuto un'ascesa fulminea dentro e fuori dal campo nell'ultimo decennio, aumentando esponenzialmente la propria visibilità a livello globale e ponendo fine alla lunga, lunghissima attesa per diventare campione d'Europa. A febbraio, il PSG occuperà un angolo della capitale inglese in una vetrina del fenomeno culturale che è diventato il gigante francese.

Dopo anni di oscurità, il PSG è ora una forza da non sottovalutare praticamente sotto tutti gli aspetti, avendo ottenuto un successo senza precedenti a livello nazionale dopo l'acquisizione da parte del Qatar nel 2011 e conquistando finalmente l'ambito titolo di Champions League per la prima volta nel 2025, dopo aver annientato l'Inter nella finale di Monaco.

Questo livello di successo ha visto il club diventare un marchio globale nel corso degli ultimi 15 anni, poiché i suoi ricchi proprietari hanno investito non solo nei giocatori più famosi del pianeta, ma anche nell'immagine, nella visibilità e nel simbolismo, sfruttando l'influenza culturale della città che chiamano casa.

Ora stanno mettendo in mostra il loro nuovo fascino mondiale conquistando Londra (beh, un piccolo angolo di essa). Distribuito su quattro piani di una tradizionale casa a schiera, Ici C'est Paris "La Maison" sta per arrivare.

    SUCCESSI SUL CAMPO...

    Il profilo globale del PSG è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 15 anni, da quando è stato acquisito dalla Qatar Sports Investments (QSI) nel 2011, dando inizio a quella che sarebbe stata una nuova era brillante per il club, che non mostra segni di volersi concludere presto.

    Il suo successo è stato alimentato da una spesa quasi illimitata, che ha visto alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale passare dalle porte del Parc des Princes nel corso degli anni, tra cui Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Kylian Mbappe, Lionel Messi e, naturalmente, Neymar - tutti quanti hanno attirato milioni di occhi su ciò che accadeva al Parc des Princes, dove non sono mancati trofei e colpi di scena.

    Ora potrebbero essere entrati in un'epoca diversa, lasciandosi alle spalle la fase delle superstar sotto la guida di Luis Enrique e raccogliendo i frutti con la conquista della prima Champions League nel 2025, ma il loro nuovo profilo globale rimane invariato, dato che si sono posizionati tra i club più importanti al mondo.

    ...E NELLA MODA!

    Il successo moderno e l'ascesa fulminea e senza precedenti che ne è derivata sono stati sapientemente sfruttati fuori dal campo, con gli esperti di marketing del club che hanno puntato tutto sull'essere il club migliore e più grande della capitale francese, prendendo spunto da una delle città più stimolanti dell'intero pianeta.

    Parigi è una delle capitali mondiali della moda ed è rinomata per la sua ricchezza culturale, in particolare per quanto riguarda la moda, l'arte, la musica e il design, e questo è un aspetto che il club ha saputo sfruttare per reinventarsi sotto la guida di QSI, con il marchio del club e la sinergia con la sua città natale forti come nessun altro al mondo. Non è dissimile dalla partnership tra l'Arsenal e adidas, con i Gunners che sono assolutamente sinonimo del nord di Londra.

    Sullo sfondo della crescente popolarità dell'intersezione tra moda e calcio, il momento sembra perfetto per il PSG.

    CONNESSIONE CON AIR JORDAN

    La collaborazione con la linea di basket Air Jordan di Nike è stata particolarmente prolifica per Les Parisiens. Tanto redditizia quanto innovativa, la partnership è iniziata nel 2018 con la firma di un accordo per il lancio di vari capi di abbigliamento e calzature in co-branding.

    Da allora, il logo "Jumpman" di Air Jordan ha sostituito lo Swoosh di Nike sulle divise da trasferta, terza e quarta del PSG, apparendo anche sulla maglia da casa nella stagione 2021-22, quando le superstar Messi, Mbappé e Neymar giocavano tutti al Parc des Princes.

    Naturalmente, la collaborazione si è estesa ben oltre il campo da calcio, strizzando l'occhio alla popolarità del basket in Francia con scarpe da ginnastica co-brandizzate per il campo e cavalcando l'onda del boom dello streetwear con giacche e pantaloni da tuta.

    La collezione di abbigliamento streetwear di lusso Jordan Wings X PSG del 2025 è stata particolarmente iconica, lanciata nell'anno in cui il club avrebbe posto fine alla sua maledizione in Champions League. "Mentre festeggiamo il nostro 40° anniversario, Jordan Brand continua a spingersi oltre i confini della grandezza", ha dichiarato all'epoca Jason Mayden, chief design officer di Nike. "Attraverso la nostra continua collaborazione con il PSG, stiamo elevando lo sport, lo stile e la cultura".

    ICI C'EST PARIS "LA MAISON" A LONDRA

    Pur avendo già un negozio a Londra - diventando il primo club sportivo non britannico ad aprire un punto vendita ufficiale nella città nel 2023 - il PSG ha ora ideato un modo unico per mostrare il suo marchio in rapida espansione dall'altra parte della Manica, mentre si prepara a conquistare la capitale inglese.

    Il gigante francese sta lanciando Ici C'est Paris "La Maison" nel cuore del West End, trasformando una tradizionale casa a schiera in un "centro esperienziale" su quattro piani. L'intenzione è quella di offrire una visione senza precedenti dell'"universo creativo" del club, al crocevia tra sport, cultura e il famoso e ambito stile di vita parigino.

    Se vi state chiedendo da dove deriva il nome, "Ici C'est Paris" (che si traduce come "Questa è Parigi") è tratto da uno dei cori più iconici del PSG, con lo slogan che è diventato indipendentemente un potente simbolo dell'identità del club negli ultimi anni, con la crescita del suo marchio.

    QUATTRO PIANI DI DIVERTIMENTO

    "La Maison" si svilupperà su quattro piani di una tradizionale casa a schiera nella storica Cavendish Square di Londra, con un'offerta e un'atmosfera diverse per ogni piano, in grado di soddisfare tutti i gusti.

    Al piano terra, accanto a un'installazione artistica interattiva, troverete la Training Room, dove i rituali pre-partita saranno reinterpretati attraverso il movimento, esercizi di respirazione e recupero. Le sessioni spazieranno dal riscaldamento del club di corsa e circuiti ad alta intensità a lezioni accessibili e yoga per bambini, con tutto progettato per tutte le età e abilità.

    Al piano superiore potrete assaporare lo stile di vita parigino all'Ici C'est Paris Cafe, che offre un'esperienza curata di caffè e pasticceria "ispirata al savoir-faire parigino", ovvero al "know-how". Dopo aver gustato un espresso e un croissant, potrete visitare il concept store del PSG e lo "sneaker lab", dove potrete acquistare collaborazioni esclusive e edizioni limitate durante tutta la settimana di permanenza.

    Il secondo piano ospiterà "The Lounge", pensato per catturare "il dialogo creativo tra Parigi e Londra". Lo spazio riunirà musica, performance e conversazioni, ospitando un programma di DJ e musicisti, oltre a conferenze e workshop su vari aspetti delle rispettive culture che rendono le due città ciò che sono.

    All'ultimo piano troverete un'esperienza più esclusiva sotto forma di una sala da pranzo privata accessibile solo su prenotazione, con menu creati appositamente per l'evento da chef di Londra e Parigi.

  • FRANCE-FBL-PSG-STADIUMAFP

    "PARIGI ISPIRA IL PSG"

    Parlando prima del lancio, Fabien Allegre, Chief Brand Officer del PSG, ha dichiarato: "Parigi è il cuore dell'identità del Paris Saint-Germain. È una fonte costante di ispirazione che alimenta la nostra creatività e la nostra apertura al mondo.

    Con Ici C'est Paris La Maison London, diamo vita a questa identità attraverso un luogo di creazione e condivisione, progettato per mettere in contatto i nostri fan internazionali con l'universo parigino e l'art de vivre".

    L'evento si terrà dalle 10:00 alle 18:00 tutti i giorni da mercoledì 11 febbraio a domenica 15 febbraio al 14 Cavendish Square. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. È possibile registrarsi per avere accesso prioritario qui.

