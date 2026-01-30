Cos'è Ici C'est Paris "La Maison", il nuovo polo del PSG a Londra che mescola calcio, cultura e moda

Il Paris Saint-Germain ha vissuto un'ascesa fulminea dentro e fuori dal campo nell'ultimo decennio, aumentando esponenzialmente la propria visibilità a livello globale e ponendo fine alla lunga, lunghissima attesa per diventare campione d'Europa. A febbraio, il PSG occuperà un angolo della capitale inglese in una vetrina del fenomeno culturale che è diventato il gigante francese.
Dopo anni di oscurità, il PSG è ora una forza da non sottovalutare praticamente sotto tutti gli aspetti, avendo ottenuto un successo senza precedenti a livello nazionale dopo l'acquisizione da parte del Qatar nel 2011 e conquistando finalmente l'ambito titolo di Champions League per la prima volta nel 2025, dopo aver annientato l'Inter nella finale di Monaco.
Questo livello di successo ha visto il club diventare un marchio globale nel corso degli ultimi 15 anni, poiché i suoi ricchi proprietari hanno investito non solo nei giocatori più famosi del pianeta, ma anche nell'immagine, nella visibilità e nel simbolismo, sfruttando l'influenza culturale della città che chiamano casa.
Ora stanno mettendo in mostra il loro nuovo fascino mondiale conquistando Londra (beh, un piccolo angolo di essa). Distribuito su quattro piani di una tradizionale casa a schiera, Ici C'est Paris "La Maison" sta per arrivare.