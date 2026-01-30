Cos'è Ici C'est Paris "La Maison", il nuovo polo del PSG a Londra che mescola calcio, cultura e moda

Il successo moderno e l'ascesa fulminea e senza precedenti che ne è derivata sono stati sapientemente sfruttati fuori dal campo, con gli esperti di marketing del club che hanno puntato tutto sull'essere il club migliore e più grande della capitale francese, prendendo spunto da una delle città più stimolanti dell'intero pianeta.

Parigi è una delle capitali mondiali della moda ed è rinomata per la sua ricchezza culturale, in particolare per quanto riguarda la moda, l'arte, la musica e il design, e questo è un aspetto che il club ha saputo sfruttare per reinventarsi sotto la guida di QSI, con il marchio del club e la sinergia con la sua città natale forti come nessun altro al mondo. Non è dissimile dalla partnership tra l'Arsenal e adidas, con i Gunners che sono assolutamente sinonimo del nord di Londra.

Sullo sfondo della crescente popolarità dell'intersezione tra moda e calcio, il momento sembra perfetto per il PSG.