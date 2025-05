Cos'è la classifica avulsa? Perché se ne parla in ottica salvezza in Serie A e cosa comporta

In vista dell'ultima giornata di Serie A sono ancora diverse le squadre in lotta per conquistare la salvezza: può toccare alla classifica avulsa.

La Serie A 2024/25 verrà ricordata a lungo in quanto la maggior parte dei verdetti arriverà solo all'ultima giornata.

Per lo Scudetto è sfida a due tra Napoli e Inter, mentre per le zone europee ci sono quattro squadre per tre posizioni. Guardando ancor più giù, poi, sono ben cinque le contendenti che lottano per i tre posti valevoli per la salvezza.

In caso di arrivo a pari punti per tre o più formazioni, però, interverrebbe la classifica avulsa. Ma cos'è questa particolare regola? Come viene deciso chi retrocede in caso di arrivo a pari punti?