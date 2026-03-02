Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confronto

Il cambio in panchina, da Ivan Juric a Raffaele Palladino, ha completamente cambiato il volto della stagione per l'Atalanta.
Tanto che dopo un'incredibile risalita ora i bergamaschi sperano ancora di centrare il quarto posto che gli permetterebbe di giocare la Champions anche nella prossima stagione.
Certo per riuscirci Palladino dovrà gestire le energie dato che l'Atalanta è ancora in corsa sia in Coppa Italia, dove affronterà la Lazio in semifinale, che soprattutto in Europa. E la doppia sfida contro il Bayern Monaco non sarà semplice.
Inoltre nelle ultime undici giornate sono in programma le sfide contro Inter, Juventus, Roma e Milan.
CALENDARIO ATALANTA
- Lazio-Atalanta (semifinale Coppa Italia, andata)
- Atalanta-Udinese (Serie A)
- Atalanta-Bayern (ottavi Champions League, andata)
- Inter-Atalanta (Serie A)
- Bayern-Atalanta (ottavi Champions League, ritorno)
- Atalanta-Verona (Serie A)
- Lecce-Atalanta (Serie A)
- Atalanta-Juventus (Serie A)
- Roma-Atalanta (Serie A)
- Atalanta-Lazio (semifinale Coppa Italia, ritorno)
- Cagliari-Atalanta (Serie A)
- Atalanta-Genoa (Serie A)
- Milan-Atalanta (Serie A)
- Atalanta-Bologna (Serie A)
- Fiorentina-Atalanta (Serie A)