Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confronto

Il cambio in panchina, da Ivan Juric a Raffaele Palladino, ha completamente cambiato il volto della stagione per l'Atalanta.

Tanto che dopo un'incredibile risalita ora i bergamaschi sperano ancora di centrare il quarto posto che gli permetterebbe di giocare la Champions anche nella prossima stagione.

Certo per riuscirci Palladino dovrà gestire le energie dato che l'Atalanta è ancora in corsa sia in Coppa Italia, dove affronterà la Lazio in semifinale, che soprattutto in Europa. E la doppia sfida contro il Bayern Monaco non sarà semplice.

Inoltre nelle ultime undici giornate sono in programma le sfide contro Inter, Juventus, Roma e Milan.

