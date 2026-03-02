Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Malen Yildiz Nico PazGOAL
Lelio Donato

Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confronto

Il Napoli allunga, la Roma resta a +4 sulla Juventus ma perde due punti sul Como mentre l'Atalanta frena: il calendario delle cinque squadre in corsa per il quarto posto che vale la Champions.

Pubblicità

Se in vetta i giochi sono fatti o quasi, la corsa Champions in Serie A resta apertissima.

Quando mancano ormai solo undici giornate alla fine del campionato, infatti, sono ancora cinque le squadre che possono ambire alla qualificazione.

Detto che, oltre all'Inter, anche il Milan sembra ormai sicuro di un posto nella prossima Champions League, oggi le altre due sarebbero Napoli e Roma.

Ma dietro di loro spingono Atalanta, Juventus e soprattutto Como con i lariani che si sono portati a -3 dal quarto posto.

  • NAPOLI FAVORITO E QUASI AL COMPLETO

    Nella corsa a cinque per la Champions c'è un grande favorito: il Napoli.

    La squadra campione d'Italia d'altronde sembrava poter lottare fino alla fine per il bis Scudetto e come valori assoluti è dunque superiore alle altre rivali.

    Il calendario da qui al termine del campionato inoltre è in discesa, dato che il Napoli avrà solo due scontri diretti: in casa contro il Milan, in trasferta a Como.

    E nelle prossime settimane, dopo aver recuperato Lukaku, Conte dovrebbe ritrovare anche Anguissa e De Bruyne. 

    CALENDARIO NAPOLI

    • Napoli-Torino (Serie A)
    • Napoli-Lecce (Serie A)
    • Cagliari-Napoli (Serie A)
    • Napoli-Milan (Serie A)
    • Parma-Napoli (Serie A)
    • Napoli-Lazio (Serie A)
    • Napoli-Cremonese (Serie A)
    • Como-Napoli (Serie A)
    • Napoli-Bologna (Serie A)
    • Pisa-Napoli (Serie A)
    • Napoli-Udinese (Serie A)
    • Pubblicità

  • INCOGNITA EUROPA PER LA ROMA

    La Roma ha avuto la grande occasione di chiudere quasi definitivamente la pratica contro la Juventus, ma il goal di Gatti ha rimandato ogni discorso.

    Ora per i giallorossi peraltro il calendario si fa più fitto dato che dovranno sfidare il Bologna negli ottavi di finale dell'Europa League.

    E proprio in mezzo all'euro-derby faranno visita al Como che sogna l'aggancio al quarto posto.

    Nelle prossime settimane inoltre la Roma ospiterà Inter e Atalanta, andrà a Bologna e affronterà il derby alla penultima giornata.

    CALENDARIO ROMA

    • Genoa-Roma (Serie A)
    • Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)
    • Como-Roma (Serie A)
    • Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)
    • Roma-Lecce (Serie A) 
    • Inter-Roma (Serie A)
    • Roma-Pisa (Serie A)
    • Roma-Atalanta (Serie A)
    • Bologna-Roma (Serie A)
    • Roma-Fiorentina (Serie A)
    • Parma-Roma (Serie A)
    • Roma-Lazio (Serie A)

    • Verona-Roma (Serie A)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ENTUSIASMO DEL COMO

    La squadra di Fabregas è la grande sorpresa del campionato e potrebbe sfruttare l'entusiasmo per centrare una qualificazione in Champions che avrebbe del clamoroso.

    Dopo il sorpasso sulla Juventus il mirino del Como è puntato sulla Roma, attualmente davanti di soli tre punti e che arriverà al Sinigaglia nella 29sima giornata.

    I lariani dovranno solo gestire le energie tra campionato e doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, un altro obiettivo a cui Fabregas tiene molto.

    Mentre le sfide più delicate delle ultime giornate di campionato, quelle contro la stessa Inter e il Napoli, il Como le giocherà in casa.

    CALENDARIO COMO

    • Como-Inter (semifinale Coppa Italia, andata)
    • Cagliari-Como (Serie A)
    • Como-Roma (Serie A)
    • Como-Pisa (Serie A)
    • Udinese-Como (Serie A)
    • Como-Inter (Serie A)
    • Sassuolo-Como (Serie A)
    • Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)
    • Genoa-Como (Serie A)
    • Como-Napoli (Serie A)
    • Verona-Como (Serie A)
    • Como-Parma (Serie A)
    • Cremonese-Como (Serie A)

  • L'ESPERIENZA DELLA JUVE

    Il goal di Gatti al 93' ha tenuto ancora in vita le speranze della Juventus nella corsa Champions.

    I bianconeri sono scivolati addirittura al sesto posto, sorpassati anche dal Como, ma restano a -4 dal quarto che vale la qualificazione e hanno gli scontri diretti con la Roma a favore.

    Dopo l'eliminazione dalla Champions League inoltre la Juventus avrà l'intera settimana per preparare le prossime partite di campionato.

    Ma occhio al calendario: nelle ultime giornate la squadra di Spalletti affronterà Atalanta e Milan fuori casa, oltre alle sempre delicate sfide contro Fiorentina e Torino.

    CALENDARIO JUVENTUS

    • Juventus-Pisa (Serie A)
    • Udinese-Juventus (Serie A)
    • Juventus-Sassuolo (Serie A)
    • Juventus-Genoa (Serie A)
    • Atalanta-Juventus (Serie A)
    • Juventus-Bologna (Serie A)
    • Milan-Juventus (Serie A)
    • Juventus-Verona (Serie A)
    • Lecce-Juventus (Serie A)
    • Juventus-Fiorentina (Serie A)
    • Torino-Juventus (Serie A)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATALANTA DI RINCORSA MA CALENDARIO FITTO

    Il cambio in panchina, da Ivan Juric a Raffaele Palladino, ha completamente cambiato il volto della stagione per l'Atalanta.

    Tanto che dopo un'incredibile risalita ora i bergamaschi sperano ancora di centrare il quarto posto che gli permetterebbe di giocare la Champions anche nella prossima stagione.

    Certo per riuscirci Palladino dovrà gestire le energie dato che l'Atalanta è ancora in corsa sia in Coppa Italia, dove affronterà la Lazio in semifinale, che soprattutto in Europa. E la doppia sfida contro il Bayern Monaco non sarà semplice.

    Inoltre nelle ultime undici giornate sono in programma le sfide contro Inter, Juventus, Roma e Milan. 

    CALENDARIO ATALANTA

    • Lazio-Atalanta (semifinale Coppa Italia, andata)
    • Atalanta-Udinese (Serie A)
    • Atalanta-Bayern (ottavi Champions League, andata)
    • Inter-Atalanta (Serie A)
    • Bayern-Atalanta (ottavi Champions League, ritorno)
    • Atalanta-Verona (Serie A)
    • Lecce-Atalanta (Serie A)
    • Atalanta-Juventus (Serie A)
    • Roma-Atalanta (Serie A)
    • Atalanta-Lazio (semifinale Coppa Italia, ritorno)
    • Cagliari-Atalanta (Serie A)
    • Atalanta-Genoa (Serie A)
    • Milan-Atalanta (Serie A)
    • Atalanta-Bologna (Serie A)
    • Fiorentina-Atalanta (Serie A)
0