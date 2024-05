Correa di ritorno per l'Inter: per il 'Tucu' spunta il River Plate

L'argentino non sarà riscattato dal Marsiglia: piace al River Plate che potrebbe fare un tentativo con l'Inter.

La stagione del Marsiglia si è chiusa come peggio non poteva: fallito l'approdo a una competizione europea, complice anche l'eliminazione in semifinale d'Europa League per mano dell'Atalanta.

La vittoria della seconda coppa continentale per importanza avrebbe garantito la partecipazione alla prossima Champions, condizione che avrebbe automaticamente fatto scattare il riscatto del cartellino di Joaquin Correa dall'Inter.

Il 'Tucu' farà così le valigie per tornare a Milano, probabilmente per non restarci: il suo prossimo futuro potrebbe essere in patria, ossia in Argentina.