Correa può tornare all'Inter: il Marsiglia non è obbligato a riscattarlo

Con l'eliminazione dall'Europa League, il Marsiglia saluta definitivamente la prossima Champions League: non scatta l'obbligo di riscatto per il Tucu.

Nerazzurri e nerazzurri. Lombardi e a pochi chilometri di distanza. Colori e strade che si intrecciano anche sul mercato. La vittoria per 3-0 dell’Atalanta sul Marsiglia e il pass staccato dalla formazione di Gasperini per la finale di Europa League in programma a Dublino contro il Bayer Leverkusen interessa da vicino anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Il motivo è legato al futuro di Joaquin Correa, attaccante argentino di proprietà della Beneamata e in prestito al Marsiglia. Un accordo, quello siglato la scorsa estate tra nerazzurri e transalpini, che prevede l’obbligo di riscatto del cartellino dell’ex Lazio al verificarsi di determinate condizioni.

Tra queste la qualificazione alla prossima Champions League della squadra attualmente allenata da Gasset. Motivo per il quale l’eliminazione in Europa League dell’OM interessa, e non poco, anche l’inter.

Con la sconfitta contro l’Atalanta si spengono definitivamente le possibilità del Marsiglia di staccare il pass per la Champions 2024/2025, anche alla luce della classifica in Ligue 1, con il Tucu sulla via del ritorno a Milano.