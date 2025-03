Il nuovo ruolo di Correa: un jolly per Inzaghi nel finale di stagione dell’Inter

Inzaghi lo ha schierato come mezzala nell’assalto finale contro il Monza: esperimento riuscito, ora Correa può diventare un prezioso jolly.

Unica squadra italiana in corsa su tutti i fronti, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a una finale di stagione ricco di impegni.

La formazione nerazzurra è prima in campionato dove è impegnata nel duello con il Napoli, negli ottavi di Champions League (ha battuto 2-0 il Feyenoord nella gara d’andata) e in semifinale di Coppa Italia dove è attesa dal doppio derby contro il Milan.

Necessario allora gestire le forze e far ruotare gli uomini a propria disposizione, visti i tanti impegni ravvicinati. Ma, aspetto non da poco, c’è da fare i conti con l’infermeria: l’ultimo stop in casa Inter è quello di Zielinski, infortunatosi contro il Monza, che potrebbe rimanere a lungo ai box (nelle prossime ore gli esami).

E proprio nell’occasione Simone Inzaghi ha provato una soluzione alternativa, che potrebbe essere riproposta anche in futuro: Joaquin Correa nel ruolo di mezzala.