Coppa Italia, supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento per ottavi, quarti, semifinali e finale

Negli ottavi e nei quarti di Coppa Italia si andrà direttamente ai rigori in caso di parità al 90’: il regolamento cambia per semifinali e finale.

Con l’inizio degli ottavi di finale entra sempre più nel vivo l’edizione 2024/2025 della Coppa Italia. A partire da questo turno, infatti, scendono in campo anche le big del nostro calcio, ovvero le squadre teste di serie della competizione.

Così come da regolamento, le gare degli ottavi e dei quarti di finale si disputeranno in gara secca; le semifinali invece saranno andata e ritorno, mentre la finalissima si disputerà in una gara unica.

Ma cosa succede se le squadre arrivano sul risultato di parità al 90’? Si disputeranno i tempi regolamentari o si andrà direttamente ai calci di rigore? Vediamo cosa dice il regolamento della Coppa Italia.