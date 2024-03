Coppa Italia Serie C, chi ha vinto più volte il trofeo: l'albo d'oro del torneo, Catania-Padova nella finale 2024 Serie CCataniaCalcio Padova

Catania e Padova si contendono la Coppa Italia Serie C 2023/2024. Il club veneto ha già vinto il trofeo in due occasioni, gli etnei no.