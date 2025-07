Coppa Italia Serie C 2025/2026, date e orari del Primo Turno Eliminatorio: quando giocano Catania, Juventus Next Gen, Inter U23 e le altre

Juventus Next Gen

La nuova edizione della Coppa Italia di Serie C prenderà il via a metà agosto: tutte le partite, con le rispettive date e i rispettivi orari.

Tutto pronto per l'inizio della nuova edizione della Coppa Italia di Serie C. Tutti a caccia del Rimini, che nella scorsa stagione ha battuto la Giana Erminio nella doppia finale mettendosi in bacheca il trofeo.

Il lungo cammino della Coppa Italia di Serie C 2025/2026 prenderà il via a metà del mese di agosto con il Primo Turno Eliminatorio, attraverso il quale si procederà a una prima scrematura delle formazioni partecipanti. Il percorso verso la finale, che si giocherà in primavera, sarà dunque lungo e tortuoso.

Di seguito le date e gli orari, comunicati ufficialmente dalla Lega Pro sabato 26 luglio, del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.