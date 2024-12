Coppa Italia, la solita storia: solo squadre di Serie A e big, nessuna sorpresa ai quarti. E i tifosi perdono interesse

Si sono chiusi gli ottavi di Coppa Italia, con le otto qualificate al turno successivo. Ancora una volta si contenderanno il trofeo le solite note.

Il format della Coppa Italia, identico anno dopo anno e assolutamente elitario, rende il torneo 2024/2025 ancora una volta poco apprezzato dai tifosi in virtù del suo carattere scontato e quasi sempre banale. Conclusi gli ottavi del torneo, infatti, il quadro delle qualificate è sempre lo stesso. Solo squadre di Serie A, praticamente solo big e nessuna grande sorpresa proveniente dalle categorie inferiori. La solita solfa.

Con la vittoria dell'Inter, che ha eliminato l'Udinese, il quadro dei quarti è completo. Nel 2025 si contenderanno la Coppa Italia, oltre ai nerazzurri, la Juventus Campione in carica, la Lazio, il Milan, la Roma, l'Atalanta, il Bologna e l'Empoli. Escludendo il club toscano, che sta comunque giocando un'ottima annata di Serie A e non è sorprendentemente ai quarti (come lo sarebbe stato in altre stagioni), tutti club in lotta per le prime posizioni.

Nonostante i club apprezzino oramai la Coppa Italia, divenuta anni luce più importante rispetto alle stagioni del turnover totale e dell'interesse scarsissimo, i tifosi vedono il torneo come un riempitivo poco importante. Ai fans importa la Serie A, mentre la seconda competizione è relegata a passatempo infrasettimanale senza emozione.

Sui social se ne parla spesso, a ogni turno di Coppa Italia di ogni stagione: considerando le solite note in ballo e nessuna sorpresa, i tifosi hanno perso interesse. Vorrebbero essere smossi, conoscere nuove storie, applaudire - magari anche in maniera sensazionalistica - le piccole in grado di superare i giganti. Giganti che entrando direttamente negli ottavi di finale, e in casa, non hanno la possibilità di essere abbattuti.