Sanremo e la Coppa Italia sono attualmente previsti negli stessi giorni, scoppia il caso dopo l'arrivo del calendario.

Il Festival di Sanremo potrebbe cambiare date il prossimo inverno a causa della Coppa Italia. La nota kermesse canora di scena in Liguria, infatti, potrebbe non andare in scena quando originariamente previsto dopo la pubblicazione del calendario del torneo 2024/2025.

Secondo Adnkronos la Rai sta pensando di modificare le date di Sanremo 2025 (condotto da Carlo Conti) così da evitare la sovrapposi

zione dei due eventi e dunque ascolti decisamente ridotti in virtù della Coppa Italia in diretta su Mediaset.



Date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio" ha fatto sapere l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, su Facebook.

"Incredibile".