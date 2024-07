Tutto il percorso della Coppa Italia per le squadre di Serie A e B nel 2024/2025: quando si gioca il nuovo torneo.

La Juventus ha conquistato la Coppa Italia a maggio, battendo l'Atalanta nella finalissima del torneo. Ora è tempo per il torneo 2024/2025, in cui le grandi di Serie A - ma non solo - si daranno battaglia per provare a conquistare la coppa.