Danilo Flamengo PyramidsGetty Images
Francesco Schirru

Dopo il Mondiale per Club, la Coppa Intercontinentale: la finale sarà PSG-Flamengo

Al pari del Mondiale per Club, quest'anno si gioca anche la Coppa Intercontinentale: il Flamengo ha battuto i Pyramids e sfiderà il PSG nella finale del 17 dicembre.

L'allargamento del Mondiale per Club, vinto dal Chelsea la scorsa estate, non ha portato alla cancellazione del vecchio format, adottato per un altro trofeo: la Coppa Intercontinentale. Adottando il vecchio nome della finale che vedeva di fronte la vincitrice della Champions europea e della Libertadores sudamericana, la FIFA ha così due competizioni mondiali, una maxi, e una ridotta alle vincitrici dei tornei continentali. 

Vinta dal Real Madrid contro i messicani del Pachuca un anno fa, stavolta la Coppa Intercontinentale si giocherà tra il PSG e il Flamengo, con quest'ultima che ha superato la semifinale contro gli egiziani dei Pyramids per accedere alla finale, a cui il team di Luis Enrique era al contrario qualificata di diritto.

Un goal per tempo, messi a segno da Leo Pereira e dall'ex juventino Danilo, permettono al Flamengo di qualificasi alla finale dell'Intercontinentale che si giocherà il 17 dicembre in Qatar, allo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.

  • IL NUOVO FORMAT

    Dopo aver creato un Mondiale per Club a 48 squadre, la FIFA ha presentato nel 2024 una Coppa Intercontinentale a 6, con quella europea direttamente qualificata alla finalissima.

    I club provenienti da Oceania e Africa giocano la prima partita preliminare, mentre quelli di Asia, Sudamerica e Centro-nord america cominciano la Coppa Intercontinentale direttamente nel turno successivo.

    Nel 2025 i Pyramids sono riusciti a superare due turni (dopo aver battuto l'Auckland City nel primo match), mentre il Flamengo ha battuto il Cruz Azul prima dei colleghi egiziani.

  • DOMINIO EUROPEO

    Il Mondiale per Club con il vecchio format e la Coppa Intercontinentale nata nel 2024 vedono da tempo un dominio pressochè assoluto delle squadre europee.

    Tutte le vincitrici della Champions League, infatti, hanno conquistato il titolo mondiale dal 2013: l'ultimo club non europeo a vincere la competizione globale è stato il Corithians nel 2012.

    In generale nel nuovo millennio solamente tre club brasiliani (San Paolo, Internacional e due volte il Corinthians) hanno avuto la meglio in finale.

  • UNA PRIMA VOLTA

    Dopo aver perso nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il PSG ha nuovamente l'opportunità di conquistare un trofeo extra-europeo per la prima volta nella sua storia.

    Il Flamengo ha partecipato al vecchio Mondiale per Club in diverse occasioni, venendo sconfitto in finale contro il Liverpool nel 2019 e chiudendo terzo nel 2022.

    A differenza del PSG, però, il Flamengo ha comunque vinto un trofeo, ovvero la Coppa Intercontinentale del 1981 contro il Liverpool.

  • DOVE VEDERE LA FINALE IN TV

    Dazn trasmette la finale della Coppa Intercontinentale 2025, via app e sito ufficiale. 

    Anche i non abbonati, tra l'altro, potranno seguire la partita tra PSG e Flamengo in diretta, semplicemente registrandosi gratuitamente a Dazn, che come di consueto propone diversi eventi in chiaro e gratis per tutti.

    Qualora sia precedentemente avvenuta l'iscrizione a Dazn, basta inserire le proprie credenziali per guardare il match in terra qatariota.

