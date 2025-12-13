Dopo il Mondiale per Club, la Coppa Intercontinentale: la finale sarà PSG-Flamengo

L'allargamento del Mondiale per Club, vinto dal Chelsea la scorsa estate, non ha portato alla cancellazione del vecchio format, adottato per un altro trofeo: la Coppa Intercontinentale. Adottando il vecchio nome della finale che vedeva di fronte la vincitrice della Champions europea e della Libertadores sudamericana, la FIFA ha così due competizioni mondiali, una maxi, e una ridotta alle vincitrici dei tornei continentali.

Vinta dal Real Madrid contro i messicani del Pachuca un anno fa, stavolta la Coppa Intercontinentale si giocherà tra il PSG e il Flamengo, con quest'ultima che ha superato la semifinale contro gli egiziani dei Pyramids per accedere alla finale, a cui il team di Luis Enrique era al contrario qualificata di diritto.

Un goal per tempo, messi a segno da Leo Pereira e dall'ex juventino Danilo, permettono al Flamengo di qualificasi alla finale dell'Intercontinentale che si giocherà il 17 dicembre in Qatar, allo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.