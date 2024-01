Coppa d'Asia, Casas rischia il peggio dopo l'eliminazione, i giornalisti tentano di aggredire il ct: "Vergogna"

I giornalisti presenti in sala stampa dopo l'eliminazione dell'Iraq hanno perso le staffe per il comportamento di Casas. Che continuerà come ct.

Caos in sala stampa dopo l'eliminazione dell'Iraq dalla Coppa d'Asia. Fuori all'ultimo minuto nella partita contro la Giordania, che ha dato alla rappresentativa di Amman la possibilità di continuare il torneo, a finire sotto accusa è stato il commissario tecnico della nazionale locale, Jesus Casas. Una cinquantina di rappresentanti dei media ha infatto tentato di aggredire Casas per l'eliminazione dell'Iraq dal torneo asiatico, vinto dalla squadra di Baghdad solamente nel 2007. A rendere furioso il gruppo di giornalisti in sala stampa le varie interviste ai media spagnoli (Casas è nato a Madrid e tra il 2018 e il 2022 è stato assistente nella Roja) da parte del ct, che avrebbero distratto lo stesso invece di concentrarsi sulla Coppa d'Asia in corso. L'articolo prosegue qui sotto