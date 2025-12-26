Coppa d'Africa, Angola al bivio: Nzola, Luvumbo, Gaspar e Modesto possono subito tornare in Serie A

La vittoria dell'Egitto contro il Sudafrica ha emesso il primo verdetto della Coppa d'Africa 2025: Salah e compagni sono qualificati al turno successivo. Nonostante l'espulsione sul finire del primo tempo, la squadra nord-africana ha avuto la meglio con il rigore della sua stella, riuscendo a staccare il pass per gli ottavi di finale. Nello stesso girone, poche ore prima, l'Angola ha pareggiato 1-1 contro lo Zimbabwe, non riuscendo a portarsi a quota tre.

Con la vittoria dell'Egitto, il gruppo B comincia a delinearsi, con la capolista sicura del primo posto e il Sudafrica che rimane favorito per il passaggio del turno come seconda. Gli occhi della Serie A sono però soprattutto sull'Angola, vista la presenza di quattro 'italiani': Nzola, Luvumbo, Modesto e Gaspar, che potrebbero tornare nella penisola e in Sardegna molto presto.

L'Angola, infatti, sarà impegnata contro l'Egitto nell'ultimo match del girone, con le chances di passare il turno fortemente ridotte dopo il solo punto conquistato nei primi 180 minuti.