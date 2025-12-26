Pubblicità
Angola Coppa d'AfricaGetty Images
Francesco Schirru

Coppa d'Africa, Angola al bivio: Nzola, Luvumbo, Gaspar e Modesto possono subito tornare in Serie A

Un punto in due partite e ultimo match contro l'Egitto di Salah: se l'Angola non vince, i convocati di Serie A saranno a disposizione già per la prima partita del 2026.

La vittoria dell'Egitto contro il Sudafrica ha emesso il primo verdetto della Coppa d'Africa 2025: Salah e compagni sono qualificati al turno successivo. Nonostante l'espulsione sul finire del primo tempo, la squadra nord-africana ha avuto la meglio con il rigore della sua stella, riuscendo a staccare il pass per gli ottavi di finale. Nello stesso girone, poche ore prima, l'Angola ha pareggiato 1-1 contro lo Zimbabwe, non riuscendo a portarsi a quota tre.

Con la vittoria dell'Egitto, il gruppo B comincia a delinearsi, con la capolista sicura del primo posto e il Sudafrica che rimane favorito per il passaggio del turno come seconda. Gli occhi della Serie A sono però soprattutto sull'Angola, vista la presenza di quattro 'italiani': Nzola, Luvumbo, Modesto e Gaspar, che potrebbero tornare nella penisola e in Sardegna molto presto.

L'Angola, infatti, sarà impegnata contro l'Egitto nell'ultimo match del girone, con le chances di passare il turno fortemente ridotte dopo il solo punto conquistato nei primi 180 minuti.

  • VINCERE PER GLI OTTAVI

    L'Angola non può permettersi di pareggiare per passare il turno, nonostante al turno successivo si qualifichino anche le migliori terze: due punti, infatti, sarebbero troppo pochi.

    Una vittoria contro l'Egitto potrebbe invece bastare, ma sulla carta la formazione di Salah è ampiamente favorita nonostante sia già certa del primo posto dopo le due vittorie in altrettante partite.

    Qualora l'Angola vinca al pari del Sudafrica, per Nzola e compagni potrebbe esserci al massimo il passaggio del turno come terza, mentre un k.o contro l'Egitto metterebbe fine ad ogni possibilità di proseguire nel torneo continentale.

  • IN SERIE A PER IL 18ESIMO TURNO?

    Luvumbo, Modesto, Gaspar e Nzola, rispettivamente giocatori di Cagliari, Udinese, Lecce e Pisa, non prenderanno parte al 17esimo e ultimo match di Serie A del 2025, ma se l'Angola dovesse essere eliminata nella fase a gironi potrebbero scendere in campo già nella prima sfida del 2026, valida per la 18esima giornata del massimo campionato italiano.

    L'Angola ospiterà l'Egitto il 29 dicembre, mentre le partite di Lecce, Udinese, Pisa e Cagliari sono previste tra il 2 e il 3 gennaio.

    La speranza dei quattro giocatori è che l'Angola possa andare avanti nella Coppa d'Africa, ma in caso di eliminazione potranno dare una mano al proprio club già dai primi giorni di gennaio, con convocazione per il 18esimo o al massimo per il 19esimo turno di scena tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio.

  • GLI OTTAVI DI COPPA D'AFRICA

    Qualora l'Angola dovesse superare i gironi e accedere agli ottavi, i quattro giocatori di Serie A non potranno prendere parte nè al 18esimo, nè al 19esimo turno che chiuderà la prima fase del campionato 2025/2026.

    Gli ottavi di Coppa d'Africa sono infatti previsti tra il 3 e il 6 gennaio, mentre i quarti il 9.

    I giocatori dell'Angola tornerebbero in Italia a metà mese qualora la Nazionale rossonera dovesse approdare alle semifinali, con conseguente disputa della finalina terzo/quarto posto o della finalissima.

  • IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA

    L'Angola non può arrivare al primo posto, che andrà a una tra Egitto e Sudafrica, ma può comunque ancora qualificarsi agli ottavi come seconda o terza del proprio raggruppamento.

    Con il secondo posto l'Angola sfiderebbe la seconda del gruppo F, in cui sono presenti Costa d'Avorio, Camerun, Gabon e Mozambico.

    In caso di passaggio del turno come miglior terza, invece, l'Angola potrebbe sfidare una tra Senegal, Benin, Botswana e Congo DR, ovvero la prima del raggruppamento D.

