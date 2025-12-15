Coppa d'Africa Albo d'Oro, chi ha vinto più volte il torneo? L'Egitto cerca la fuga

Nel corso della storia hanno avuto la meglio anche lo Zaire (1968 e 1974, oggi Congo DR) e l'Algeria (1990, 2019) in due occasioni.

Il successo del Senegal nel 2021 ha portato il numero di squadre vincitrice ad aumentare, con Etiopia, Sudan, Congo-Brazzaville (oggi Repubblica Democratica del Cngo), Marocco, Sudafrica, Tunisia e Zambia sul tetto del continente in una sola occasione.

Il Marocco padrone di casa parte davanti a tutte in questo 2025, decisa a vincere la sua seconda Coppa d'Africa cinquant'anni esatti dopo la prima.