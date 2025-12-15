Getty Images
Coppa d'Africa Albo d'Oro, chi ha vinto più volte il torneo? L'Egitto cerca la fuga
LA NAZIONALE PIÙ VINCENTE IN COPPA D'AFRICA
L'Egitto è la rappresentativa africana che ha più vinto più volte il torneo, stavolta di scena in Marocco per l'edizione 2025.
Per sette volte l'Egitto ha conquistato la Coppa d'Africa, di cui l'ultima quindici anni fa: i successi della rappresentativa sono arrivati nel 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010.
Considerato il più grande giocatore egiziano di sempre, Mohamed Salah non è mai riuscito a vincere la Coppa d'Africa, sconfitto in finale sia nel 2017 che nel 2021.
ACCORCIARE LA DISTANZA
Nessuna squadra può agganciare l'Egitto in testa con un successo nella Coppa d'Africa marocchina 2025, ma c'è chi può avvicinare le sue vittorie.
Parliamo del Camerun, che ha conquistato la Coppa d'Africa cinque volte (1984, 1988, 2000, 2002, 2017), e del Ghana, vittoriosa in quattro edizioni (1963, 1965, 1978, 1982).
Nigeria e Costa d'Avorio, altre big del continente, hanno vinto la Coppa d'Africa tre volte, con la rappresentativa di Osimhen riuscita ad avere la meglio nel 2023.
LE ALTRE VINCITRICI DELLA COPPA D'AFRICA
Nel corso della storia hanno avuto la meglio anche lo Zaire (1968 e 1974, oggi Congo DR) e l'Algeria (1990, 2019) in due occasioni.
Il successo del Senegal nel 2021 ha portato il numero di squadre vincitrice ad aumentare, con Etiopia, Sudan, Congo-Brazzaville (oggi Repubblica Democratica del Cngo), Marocco, Sudafrica, Tunisia e Zambia sul tetto del continente in una sola occasione.
Il Marocco padrone di casa parte davanti a tutte in questo 2025, decisa a vincere la sua seconda Coppa d'Africa cinquant'anni esatti dopo la prima.
