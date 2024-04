Convocati Svizzera a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Sesta volta agli Europei per la Svizzera: gli elvetici vorrebbero ripetere i quarti di finale del 2021, tanta Serie A in rosa.

La Svizzera sogna in grande in vista di Euro 2024, che sarà la sesta partecipazione alla fase finale della kermesse per gli elvetici.

La squadra affidata al CT Murat Yakın sogna di ripetere quanto fatto nelle ultime due apparizioni: i biancorossi sono andati oltre la fase a gironi raggiungendo gli ottavi di finale nel 2016 e i quarti di finale nel 2020.

Questo traguardo, giunto peraltro dopo aver eliminato la Francia futura vice-campione del Mondo, è stato il record assoluto per Xhaka e compagni di avanzamento agli Europei. Solo la Spagna, tre anni fa, riuscì a fermare la Svizzera, eliminandola ai calci di rigore dopo l’1-1 protrattosi fino al 120esimo.

L’obiettivo, dunque, è migliorare ulteriormente e spostare ancor più in avanti l’asticella.