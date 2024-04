Convocati Portogallo a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

La Seleção ha ottime possibilità di tornare sul trono d’Europa otto anni dopo il trionfo nel 2016: chi farà parte della squadra di Roberto Martinez?

Se da una parte Inghilterra e Francia partono in pole nella griglia virtuale delle favorite a Euro 2024, dall’altra anche il Portogallo può far parte del gruppo di squadre considerate ai nastri di partenza tra le papabili vincitrici della competizione in programma in Germania.

Dopo il cammino deludente tre anni fa, con l’eliminazione negli ottavi di finale per mano del Belgio, e quella a sorpresa ai quarti di finale del Mondiale in Qatar per opera del Marocco, la Seleção vorrà riscattarsi a Euro 2024.

Con l’addio di Fernando Santos, che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro il Marocco, Roberto Martinez è diventato il nuovo commissario tecnico del Portogallo.

Quella di puntare sull'ex allenatore del Belgio non è stato una scelta condivisa da tutti, ma finora Martinez ha svolto un lavoro impressionante, con la sua squadra che ha vinto tutte le prime 10 gare - tenendo però in considerazione che non ha affrontato ancora selezioni top.

Martinez può vantare un gruppo ricco di talento, oltre a motivazioni super per quello che probabilmente sarà l’ultimo grande torneo con la nazionale in carriera per Cristiano Ronaldo.