I convocati del Milan per la Supercoppa Italiana: Leao, Gimenez, Gabbia, Fofana, chi gioca col Napoli e chi no

Meno due all'inizio della Supercoppa Italiana 2025. E meno due a Napoli-Milan, la prima semifinale della competizione, in programma giovedì sera a Riad (Arabia Saudita) con calcio d'inizio alle 20 italiane.
Negli ultimi giorni sono stati tanti i dubbi relativi al Milan, falcidiato - come il Napoli, in realtà - da infortuni più o meno seri: da Rafael Leao a Santiago Gimenez, passando per Matteo Gabbia e Youssouf Fofana.
Chi è stato convocato per Napoli-Milan e per la Supercoppa Italiana? Chi, invece, è rimasto a Milanello per recuperare la forma e provare a tornare al top?