I convocati del Milan per la Supercoppa Italiana: Leao, Gimenez, Gabbia, Fofana, chi gioca col Napoli e chi no

Gabbia, al contrario di Leao e Fofana, non viaggerà invece verso l'Arabia Saudita: lo scenario era già considerato praticamente certo lunedì ed è diventato ufficiale nel pomeriggio, quando il Milan si è presentato all'aeroporto di Malpensa.

L'ex centrale difensivo del Villarreal ha rimediato un problema a un ginocchio domenica contro il Sassuolo: gli esami hanno escluso lesioni, ma intanto la sua presenza contro il Napoli è stata esclusa. Gabbia, se le sue condizioni dovessero migliorare nei prossimi giorni, potrebbe raggiungere i compagni in un secondo momento in Arabia Saudita e giocare l'eventuale finale.

Non si vedrà in Arabia Saudita neppure Gimenez, ma la sua situazione è diversa da quella del compagno: il suo infortunio è ben più delicato, tanto che da quasi due mesi il messicano non riesce a scorgere una luce in fondo al tunnel.

Gimenez si è fatto male a una caviglia a fine ottobre contro l'Atalanta e da quel momento non è più tornato in campo. Tanto che lo scenario di un'operazione si è fatto via via sempre più concreto. Nel suo caso è esclusa anche la presenza per l'eventuale finalissima di lunedì.