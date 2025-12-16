Pubblicità
Pubblicità
leao gabbia fofanaGetty Images
Stefano Silvestri

I convocati del Milan per la Supercoppa Italiana: Leao, Gimenez, Gabbia, Fofana, chi gioca col Napoli e chi no

Sciolti tutti i dubbi per quanto riguarda la gara di giovedì contro i partenopei: chi va in Arabia Saudita e chi invece rimarrà in Italia a causa di un infortunio.

Pubblicità

Meno due all'inizio della Supercoppa Italiana 2025. E meno due a Napoli-Milan, la prima semifinale della competizione, in programma giovedì sera a Riad (Arabia Saudita) con calcio d'inizio alle 20 italiane.

Negli ultimi giorni sono stati tanti i dubbi relativi al Milan, falcidiato - come il Napoli, in realtà - da infortuni più o meno seri: da Rafael Leao a Santiago Gimenez, passando per Matteo Gabbia e Youssouf Fofana.

Chi è stato convocato per Napoli-Milan e per la Supercoppa Italiana? Chi, invece, è rimasto a Milanello per recuperare la forma e provare a tornare al top?

  • PRESENTI LEAO E FOFANA

    Massimiliano Allegri aveva già annunciato che Fofana sarebbe tornato a disposizione per il Napoli, a meno di sorprese, e così è stato: l'ex centrocampista del Monaco ha recuperato dal guaio muscolare rimediato a fine novembre contro la Lazio, venendo regolarmente convocato.

    Fofana dovrebbe così riprendere il proprio posto in mezzo al campo, tornando a formare il terzetto titolare con Modric e Rabiot: a fargli spazio sarebbe Loftus-Cheek, che lo ha sostituito in sua assenza.

    Convocato anche Leao, ma la sua presenza giovedì contro il Napoli è decisamente meno probabile: il portoghese dovrebbe accomodarsi al massimo in panchina dopo l'infortunio muscolare accusato in casa del Torino, non essendo ancora tornato in gruppo.

    Leao mantiene una speranza di giocare l'eventuale finale contro una tra Bologna e Inter, se il Milan dovesse accedervi: dipenderà dai prossimi giorni e dalla qualità del recupero del portoghese in allenamento.

    • Pubblicità
  • Gimenez Juventus MilanGetty Images

    ASSENTI GABBIA E GIMENEZ

    Gabbia, al contrario di Leao e Fofana, non viaggerà invece verso l'Arabia Saudita: lo scenario era già considerato praticamente certo lunedì ed è diventato ufficiale nel pomeriggio, quando il Milan si è presentato all'aeroporto di Malpensa.

    L'ex centrale difensivo del Villarreal ha rimediato un problema a un ginocchio domenica contro il Sassuolo: gli esami hanno escluso lesioni, ma intanto la sua presenza contro il Napoli è stata esclusa. Gabbia, se le sue condizioni dovessero migliorare nei prossimi giorni, potrebbe raggiungere i compagni in un secondo momento in Arabia Saudita e giocare l'eventuale finale.

    Non si vedrà in Arabia Saudita neppure Gimenez, ma la sua situazione è diversa da quella del compagno: il suo infortunio è ben più delicato, tanto che da quasi due mesi il messicano non riesce a scorgere una luce in fondo al tunnel.

    Gimenez si è fatto male a una caviglia a fine ottobre contro l'Atalanta e da quel momento non è più tornato in campo. Tanto che lo scenario di un'operazione si è fatto via via sempre più concreto. Nel suo caso è esclusa anche la presenza per l'eventuale finalissima di lunedì.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I CONVOCATI DEL MILAN

    Questo è l'elenco dei convocati del Milan per la Supercoppa Italiana:

    • Portieri: Maignan, Terracciano, Pittarella;
    • Difensori: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov;
    • Centrocampisti: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala;
    • Attaccanti: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL PROBABILE 11 DEL MILAN

    Questo è invece il probabile 11 con cui il Milan scenderà in campo giovedì sera, alle 20 italiane, contro il Napoli: 

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0