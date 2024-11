Baldanzi, Casadei, Delprato, Palestra, Ruggeri, Savona: i possibili nuovi convocati di Spalletti per Belgio-Italia e Italia-Francia di Nations League

Baldanzi in pole, l'emergenza difensiva fa salire l'ipotesi Delprato, sperano anche Casadei, Palestra, Ruggeri e Savona. E tornerà Gatti.

Altro giro, altra sosta.

La prossima pausa per le Nazionali, in programma dopo la dodicesima giornata di Serie A, servirà all'Italia per ottemperare al calendario della fase a gironi della Nations League 2024/2025.

Azzurri chiamati a sfidare nell'ordine Belgio e Francia per quinto e sesto turno del Gruppo 2 della Lega A, con Luciano Spalletti pronto a inserire volti nuovi tra i convocati che verranno annunciati a giorni.

Scelte necessarie per sopperire in particolare all'emergenza infortuni che ha colpito la difesa, ma anche per premiare chi - in questo avvio di stagione - si è messo in luce e merita una chance.