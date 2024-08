Convocati Italia, Spalletti annuncia i giocatori per la Nations League di settembre: novità assolute e ritorni attesi

Da Tonali a Okoli, quali calciatori ha convocato Spalletti per le partite contro Francia e Israele di settembre.

Luciano Spalletti ha diramato la prima lista di convocati post disastroso Europeo in terra tedesca. A meno di due mesi dal flop di Euro 2024, il ct dell'Italia comunica i giocatori che prenderanno parte al nuovo torneo di Nations League, con Francia e Israele come prime avversarie.

Oltre al grosso dei giocatori convocati per gli Europei in Germania, Spalletti annuncia anche diverse novità: le più interessanti sono sicuramente Brescianini e Okoli, mai chiamati prima se non per degli stage, e Sandro Tonali, appena tornato dalla squalifica.

Rispetto a Euro 2024 fuori dai convocati Cristante, Darmian, Mancini e Jorginho, oltre a Chiesa non al meglio. Out Scamacca per infortunio così come Scalvini, ancora ai box per il problema che l'ha costretto a saltare gli Europei. Richiamati Kean e Udogie, mentra Barella ha in programma un intervento al naso dopo la sosta e per questo non parteciperà alle prime due gare di Nations League.