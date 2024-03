Inserita nel girone dell'Italia, l'Albania non vede l'ora di giocare il secondo Europeo della sua storia. Tra i convocati tanti calciatori di Serie A.

Nessuna paura, cancellata dall'entusiasmo. L'Albania è stata sorteggiata nel girone B di Euro 2024 con tre superpotenze come Croazia, Italia e Spagna, ma il desiderio di far bene al torneo continentale è enorme. Come l'entusiasmo dei fans rossoneri.

Per la seconda volta nella propria storia, infatti, l'Albania giocherà gli Europei, con gara iniziale prevista contro l'Italia di Spalletti il prossimo 15 giugno. Un match tra due nazioni amiche e vicine, attesissimo dai tifosi di entrambi i paesi.

Prima dell'esordio di Dortmund, città che ospiterà Italia-Albania, il ct Sylvinho annuncerà i giocatori che prenderanno parte all'Europeo 2024, otto anni dopo l'edizione 2016 (eliminazione nel girone composto da Francia, Svizzera e Romania).