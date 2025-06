Contro chi gioca la Juventus agli ottavi del Mondiale per Club: Real Madrid, Pachuca, Al-Hilal o Salisburgo?

Mondiale per Club

La Juventus è inserita in un girone comprendente anche Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain: chi troverebbe agli ottavi?

Conquistata faticosamente la qualificazione alla prossima Champions League, il nuovo obiettivo della Juventus si chiama Mondiale per Club: competizione nella quale la formazione di Igor Tudor è stata inserita in un girone comprendente anche Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.

Il gruppo di cui fa parte la Juventus è il G e le due favorite, chiaramente, sono il Manchester City e gli stessi bianconeri. Wydad Casablanca e Al Ain proveranno a sparigliare le carte conquistandosi una qualificazione da outsider.

Ricordando come alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club passeranno le prime due di ogni girone, chi troverebbe la Juventus in caso di qualificazione agli ottavi di finale?