Lautaro DimarcoGetty Images
Contro chi gioca l'Inter se passa il turno di Champions? Due squadre possibili negli ottavi

Bodo/Glimt-Inter, la squadra di Chivu impegnata nell'andata dei playoff di Champions League: la vincente dei due match conoscerà l'avversaria solamente in seguito.

  • INTER AGLI OTTAVI, CONTRO CHI GIOCA?

    Se l'Inter si qualifica agli ottavi battendo i norvegesi del Bodo/Glimt, affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

    L'avversaria della vincente di Inter-Bodo, di scena il 24 febbraio come ritorno dei playoff di Champions, arriverà solamente al termine del sorteggio, previsto venerdì 27.

    Manchester City e Sporting Lisbona affronteranno la vincente della sfida di San Siro, ma anche quella che avrà la meglio dopo Real Madrid-Benfica, altro playoff di ritorno in questo febbraio.

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    GLI OTTAVI

    Monaco o PSG-Barcellona o Chelsea

    Galatasaray o Juventus-Liverpool o Tottenham

    Benfica o Real Madrid-Sporting o Manchester City

    Borussia Dortmund o Atalanta-Arsenal o Bayern

    Qarabag o Newcastle-Chelsea o Barcellona

    Club Brugge o Atletico Madrid-Tottenham o Liverpool

    Bodo Glimt o Inter-Manchester City o Sporting

    Olympiacos o Bayer Leverkusen-Bayern o Arsenal

  • IL SORTEGGIO COMPLETO

    Con il sorteggio del 27 febbraio non verranno definiti solamente gli ottavi, ma bensì anche i quarti e le semifinali.

    Oltre all'Inter, impegnata a San Siro contro il Bodo, proveranno a raggiungere gli ottavi anche Atalanta e Juventus, rispettivamente battute per 2-0 e 5-2 nella gara d'andata degli spareggi contro Borussia Dortmund e Galatasaray.

    L'Inter è vice-Campione in carica della Champions, avendo perso la finale della scorsa primavera contro il PSG di Douè.

  • GLI ULTIMI RISULTATI DELL'INTER IN CHAMPIONS

    2025, finalista

    2024, ottavi

    2023, finalista

    2022, ottavi

    2021, gironi 

    2020, gironi

    2019, gironi

