Contro chi gioca l'Inter se passa il turno di Champions? Due squadre possibili negli ottavi
INTER AGLI OTTAVI, CONTRO CHI GIOCA?
Se l'Inter si qualifica agli ottavi battendo i norvegesi del Bodo/Glimt, affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona.
L'avversaria della vincente di Inter-Bodo, di scena il 24 febbraio come ritorno dei playoff di Champions, arriverà solamente al termine del sorteggio, previsto venerdì 27.
Manchester City e Sporting Lisbona affronteranno la vincente della sfida di San Siro, ma anche quella che avrà la meglio dopo Real Madrid-Benfica, altro playoff di ritorno in questo febbraio.
IL TABELLONE DI CHAMPIONS
GLI OTTAVI
Monaco o PSG-Barcellona o Chelsea
Galatasaray o Juventus-Liverpool o Tottenham
Benfica o Real Madrid-Sporting o Manchester City
Borussia Dortmund o Atalanta-Arsenal o Bayern
Qarabag o Newcastle-Chelsea o Barcellona
Club Brugge o Atletico Madrid-Tottenham o Liverpool
Bodo Glimt o Inter-Manchester City o Sporting
Olympiacos o Bayer Leverkusen-Bayern o Arsenal
IL SORTEGGIO COMPLETO
Con il sorteggio del 27 febbraio non verranno definiti solamente gli ottavi, ma bensì anche i quarti e le semifinali.
Oltre all'Inter, impegnata a San Siro contro il Bodo, proveranno a raggiungere gli ottavi anche Atalanta e Juventus, rispettivamente battute per 2-0 e 5-2 nella gara d'andata degli spareggi contro Borussia Dortmund e Galatasaray.
L'Inter è vice-Campione in carica della Champions, avendo perso la finale della scorsa primavera contro il PSG di Douè.
GLI ULTIMI RISULTATI DELL'INTER IN CHAMPIONS
2025, finalista
2024, ottavi
2023, finalista
2022, ottavi
2021, gironi
2020, gironi
2019, gironi
