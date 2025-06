Mondiale per Club

Nel caso in cui l'Inter battesse il Fluminense, ai quarti sfiderebbe la vincente di Manchester City-Al Hilal: quando giocherebbero i nerazzurri.

Novanta minuti da dentro o fuori.

L'Inter affronta il Fluminense per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, con l'obiettivo di qualificarsi e staccare il pass per i quarti.

Contro chi giocherebbero i nerazzurri in caso di superamento del turno? Quale sarebbe l'avversaria? E quando scenderebbero nuovamente in campo?