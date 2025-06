Contro chi gioca l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club: Borussia Dortmund, Mamelodi, Ulsan o Fluminense?

L'Inter è stata inserita nel gruppo E, comprendente anche River Plate, Monterrey e Urawa Reds: contro chi gioca in caso di passaggio agli ottavi?

Gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi degli Urawa Reds: queste sono le tre avversarie inserite nel girone dell'Inter, l'E, al Mondiale per Club che si gioca negli Stati Uniti.

I nerazzurri, appena passati da Simone Inzaghi a Cristian Chivu e reduci da una finale di Champions League, sono i chiari favoriti del raggruppamento. E in ogni caso sperano di non avere troppe difficoltà nel passare agli ottavi di finale, considerando come si qualificherà non solo la prima, ma anche la seconda di ogni girone.

Chi affronterà l'Inter in caso di qualificazione agli ottavi? Il regolamento e le possibili avversarie della formazione di Chivu.