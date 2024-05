Contro chi gioca il Catania se passa il playoff di Serie C contro l'Avellino? Il tabellone della final four

Il Catania fa visita all'Avellino nel ritorno dei quarti playoff di Serie C: vittoriosa 1-0 all'andata, cerca ora le semifinali del torneo.

Dopo l'1-0 del Massimino contro l'Avellino, il Catania gioca il match di ritorno dei quarti playoff di Serie C. Reduce dal successo casalingo, ora il team etneo - non testa di serie in tale doppio incontro - proverà ad ottenere il pass per la final four.

Qualificata ai playoff in virtù del successo nella finale di Coppa Italia Serie C, il Catania deve pareggiare contro l'Avellino o batterlo per poter andare al turno successivo: da regolamento in caso di parità di reti tra andata e ritorno si qualifica la squadra testa di serie, dunque la squadra campana.

Con l'1-0, il 2-1 o il 3-2 per l'Avellino, dunque, il Catania è eliminato, altrimenti potrà giocare le semifinali playoff contro la squadra dalla propria parte del tabellone.