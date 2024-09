Post scaramantico di De Laurentiis, Conte non si sbilancia per il suo Napoli: "L'esperienza mi dice di tenere i piedi per terra".

Sedici mesi dopo, il Napoli è di nuovo al primo posto solitario nella classifica di Serie A: merito del 2-0 rifilato al Monza nel posticipo domenicale del sesto turno. Un primato che fa effetto dopo un anno difficile, ma che comunque non scompone più di tanto Antonio Conte. Intervistato da 'DAZN', il tecnico salentino non si sbilancia sulle prospettive future della sua squadra e preferisce evitare inutili voli pindarici. L'articolo prosegue qui sotto